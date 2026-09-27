باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید هادی صالحی، رییس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور گفت: نشست چهل و چهارم قرارگاه «شهید سلامی» با حضور اعضای اتاق اصناف و به صورت ارتباط تصویری با استان‌ها برگزار شد و در این جلسه، استان‌ها گزارش اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت مصرف انرژی با محوریت برق را ارائه کردند و با توجه به تأکیدهایی که درمورد ادامه تجمعات مردم عزیز در میادین وجود دارند دوستان در استان‌ها، گزارش‌های اقدامات انجام شده در تجمعات و میادین را ارائه کردند و برنامه‌های آتی برای تقویت میادین در مناطق مختلف کشور را بیان کردند.

صالحی ادامه داد: در این جلسه به بررسی شرایط بازار در مناطق مختلف کشور و در صنوف مختلف پرداخته شد و گزارشی از انتخابات اتاق‌های اصناف در مناطق مختلف کشور نیز، ارائه شد.