باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شیخی، مدیر کارخانه ماشینسازی لرستان، در تشریح آخرین وضعیت این واحد صنعتی اظهار کرد: ماشینسازی لرستان از مجموعههای باسابقه صنعتی استان است که فعالیت خود را در دوران جنگ و در مقطع جنگ رمضان آغاز کرد و طی سالهای گذشته در حوزههای مختلف صنعتی به فعالیت خود ادامه داده است.
وی با اشاره به توانمندیهای این کارخانه افزود: ماشینسازی لرستان علاوه بر فعالیت در حوزههای مرتبط با ماشینسازی، در زمینه ساخت قطعات صنعتی، قطعات مورد نیاز صنایع پتروشیمی و تولید قطعات فلزی نیز فعالیت دارد.
شیخی ادامه داد: برخورداری از نیروی انسانی متخصص و ظرفیتهای فنی و تولیدی، از مهمترین داشتههای این مجموعه محسوب میشود و تلاش شده است از این ظرفیتها برای تداوم فعالیت کارخانه و حفظ اشتغال موجود استفاده شود.
مدیر کارخانه ماشینسازی لرستان با اشاره به وضعیت اشتغال در این واحد صنعتی گفت: در حال حاضر ۳۸۰ نفر در کارخانه مشغول به کار هستند و تاکنون تعدیل نیرویی در این مجموعه صورت نگرفته است.
وی حفظ نیروی انسانی و استمرار تولید را از اولویتهای کارخانه دانست و بیان کرد: ادامه فعالیت واحدهای صنعتی و استفاده از ظرفیتهای موجود میتواند در حفظ اشتغال و تقویت بخش تولید استان نقش مؤثری داشته باشد.
تأمین قطعات مورد نیاز صنایع
مدیر کارخانه ماشینسازی لرستان همچنین به ظرفیت این مجموعه در زمینه ساخت قطعات اشاره کرد و گفت: تولید قطعات فلزی و صنعتی و ساخت قطعات مورد استفاده در صنایع مختلف، بخشی از فعالیتهای این کارخانه است.
شیخی تأکید کرد: با استفاده از ظرفیتهای فنی و تخصصی موجود، امکان توسعه فعالیتهای کارخانه و حضور بیشتر در زنجیره تأمین صنایع مختلف وجود دارد.
در ادامه، فرماندار خرمآباد نیز با اشاره به اهمیت واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان، بر ضرورت توجه به ظرفیتهای موجود، حمایت از تولید و تلاش برای حفظ اشتغال در واحدهای صنعتی تأکید کرد.
کارخانه ماشینسازی لرستان با سابقه چندین دهه فعالیت، از جمله واحدهای صنعتی استان محسوب میشود که در حوزه ساخت و تولید قطعات صنعتی و فلزی فعالیت دارد و هماکنون ۳۸۰ نفر در آن مشغول به کار هستند.