عراق اعلام کرد برای ازسرگیری پرواز‌های بشردوستانه، درمانی، آموزشی و زیارتی ایران از برخی فرودگاه‌های این کشور با آمریکا مذاکره می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر رسانه‌ای علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که دولت این کشور در حال مذاکره با آمریکا برای معاف شدن برخی فرودگاه‌های عراق از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی است.

این معافیت به پرواز‌های مرتبط با اهداف بشردوستانه، آموزش، سفر‌های زیارتی و درمانی اجازه می‌دهد از سر گرفته شوند.

در بیانیه دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق، آمده است که با ادامه تنش‌ها در منطقه، بغداد «از همه طرف‌ها می‌خواهد وارد گفت‌و‌گو و مذاکره شوند تا راهکار‌هایی برای پایان دادن به بحران و درگیری‌های کنونی، به شکلی که منافع کشور‌های منطقه و مردم آنها را تأمین کند، پیدا شود».

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد فرودگاه‌ها و شرکت‌هایی که به هواپیما‌های شرکت‌های ایرانی سوخت، خدمات فرودگاهی یا خدمات فروش بلیت ارائه می‌کنند، در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارند؛ تحریم‌هایی که می‌تواند دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا را قطع کند. 

در نتیجه این اقدام خصمانه، روز گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه عراق پرواز‌های ایران را متوقف کرده‌اند. این بدان معنا است که پرواز‌های رفت‌وبرگشت ایران از هر چهار فرودگاه عراق که پرواز‌های ایران در آنها انجام می‌شد، یعنی بغداد، نجف، اربیل و سلیمانیه متوقف شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: پروازهای ایران ، ایران و عراق ، معافیت تحریمی
خبرهای مرتبط
النجباء: آیا پاسخ عراق به حمایت‌های ایران، توقف پروازهاست؟
الخزعلی: عراق نباید در محاصره ناعادلانه ایران مشارکت کند
مقام عراقی: نیرو‌های آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر از عراق خارج می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نیویورک‌تایمز: نتانیاهو هشدار امارات درباره عملیات ۷ اکتبر را به مقام‌های امنیتی منتقل نکرد
انفجار در ریاض؛ گزارش‌ها از حمله پهپادی و موشکی به عربستان حکایت دارد
پنتاگون: شمار نظامیان آمریکایی زخمی در جنگ با ایران به ۸۶۱ نفر رسید
کاخ سفید مانع حضور سی‌ان‌ان در هواپیمای ترامپ شد
اولیانوف: پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز عمل‌گرایانه و سازنده است
الخزعلی: عراق نباید در محاصره ناعادلانه ایران مشارکت کند
واشنگتن‌پست: عربستان احتمال توسعه سلاح هسته‌ای را رد نکرده است
حملات هوایی عربستان به دو استان یمن
مقام عراقی: نیرو‌های آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر از عراق خارج می‌شوند
هشدار روسیه درباره پیامدهای افزایش تولید پهپاد در اتحادیه اروپا
آخرین اخبار
لاوروف: حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتبار آژانس زد
ترامپ از رد پیشنهاد ایران درباره تنگه هرمز خبر داد
موضع‌گیری چین علیه آمریکا درباره ایران و کوبا در سازمان ملل
قطر: نتانیاهو و کابینه‌اش مانع اصلی پیشرفت طرح صلح غزه هستند
رایزنی عراق با آمریکا برای ازسرگیری پرواز‌های ایران
اردوغان: جای جنایتکاران جنگی پشت تریبون سازمان ملل نیست
یورش ارتش رژیم صهیونیستی به دانشگاهی در کرانه باختری
فوران آتشفشان پروازهای ورودی فرودگاه کاتانیا ایتالیا را متوقف کرد
انفجار در شمال‌غرب پاکستان ۱۱ کشته برجا گذاشت
اولیانوف: پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز عمل‌گرایانه و سازنده است
مقام عراقی: نیرو‌های آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر از عراق خارج می‌شوند
انفجار مرگبار در منطقه گردشگری آتن یک کشته و پنج مفقود بر جای گذاشت
واشنگتن‌پست: عربستان احتمال توسعه سلاح هسته‌ای را رد نکرده است
الخزعلی: عراق نباید در محاصره ناعادلانه ایران مشارکت کند
هشدار روسیه درباره پیامدهای افزایش تولید پهپاد در اتحادیه اروپا
ادعای وال‌استریت ژورنال: ترامپ پیشنهاد آتش‌بس ۷ روزه ایران را رد کرد
عراق برای ازسرگیری پروازهای ایران رایزنی با آمریکا را آغاز کرد
حملات هوایی عربستان به دو استان یمن
رزمایش آمریکا و ژاپن با موشک‌های دوربرد ساخت ژاپن برگزار می‌شود
کاخ سفید مانع حضور سی‌ان‌ان در هواپیمای ترامپ شد
فرانسه پیش‌نویس قطعنامه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به شورای امنیت می‌برد
حمله سایبری به راه‌آهن اسپانیا؛ اطلاعات کاربران به خطر افتاد
فشار دوحزبی در سنا بر ترامپ برای لغو دعوت پوتین به اجلاس گروه ۲۰
انفجار در ریاض؛ گزارش‌ها از حمله پهپادی و موشکی به عربستان حکایت دارد
پنتاگون: شمار نظامیان آمریکایی زخمی در جنگ با ایران به ۸۶۱ نفر رسید
نیویورک‌تایمز: نتانیاهو هشدار امارات درباره عملیات ۷ اکتبر را به مقام‌های امنیتی منتقل نکرد
پولیتیکو: ترامپ گزینه‌های تازه‌ای را برای مهار قیمت سوخت بررسی می‌کند
المشاط: عربستان به‌دنبال بازگرداندن یمن به وابستگی است
مسکو: آمریکا جهان را به سمت رقابت هسته‌ای جدید می‌برد
زلنسکی: اوکراین برای تأمین تسلیحات سال آینده به پول بیشتری نیاز دارد