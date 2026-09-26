باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر رسانه‌ای علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که دولت این کشور در حال مذاکره با آمریکا برای معاف شدن برخی فرودگاه‌های عراق از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی است.

این معافیت به پرواز‌های مرتبط با اهداف بشردوستانه، آموزش، سفر‌های زیارتی و درمانی اجازه می‌دهد از سر گرفته شوند.

در بیانیه دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق، آمده است که با ادامه تنش‌ها در منطقه، بغداد «از همه طرف‌ها می‌خواهد وارد گفت‌و‌گو و مذاکره شوند تا راهکار‌هایی برای پایان دادن به بحران و درگیری‌های کنونی، به شکلی که منافع کشور‌های منطقه و مردم آنها را تأمین کند، پیدا شود».

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد فرودگاه‌ها و شرکت‌هایی که به هواپیما‌های شرکت‌های ایرانی سوخت، خدمات فرودگاهی یا خدمات فروش بلیت ارائه می‌کنند، در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارند؛ تحریم‌هایی که می‌تواند دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا را قطع کند.

در نتیجه این اقدام خصمانه، روز گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه عراق پرواز‌های ایران را متوقف کرده‌اند. این بدان معنا است که پرواز‌های رفت‌وبرگشت ایران از هر چهار فرودگاه عراق که پرواز‌های ایران در آنها انجام می‌شد، یعنی بغداد، نجف، اربیل و سلیمانیه متوقف شده است.

منبع: الجزیره