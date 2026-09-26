باشگاه خبرنگاران جوان - مأموران انتظامی فارس در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ایجاد امنیت، در عملیات‌های متعددی در شهرستان‌های استان، اقدام به کشف محموله‌های قاچاق و دستگیری تبهکاران کردند.

کشف موزهای بدون مجوز در شیراز

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از کشف ۲ تن موز خارجی بدکن مجوز و مدارک قانونی و معتبر گمرکی خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شهرستان شیراز، اظهار کرد: مأموران پاسگاه دشت ارژن در جهت مقابله با قاچاق کالا، هنگام گشت‌زنی در یکی از محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت مشکوک شده و برای بررسی آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضایی، خودرو را مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه آن ۱۲۰ کارتن موز خارجی بدون مجوز و مدارک قانونی و معتبر گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به اینکه ارزش میوه‌های مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف موتورسیکلت عامل آلودگی صوتی در داراب

فرمانده انتظامی شهرستان داراب از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز به علت ایجاد مزاحمت برای شهروندان و آلودگی صوتی خبر داد.

سرهنگ سید رحمان هاشمی فرمانده انتظامی شهرستان داراب اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی در جهت ارتقای امنیت و آرامش شهروندان و پیشگیری از رفتار‌های پرخطر موتورسواران، یک دستگاه موتورسیکلت را که با ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای شهروندان تردد می‌کرد، شناسایی و توقیف کردند.

او افزود: بررسی‌های اولیه مأموران نشان داد موتورسیکلت توقیفی سوزوکی ۱۰۰۰ سی‌سی و بدون مدارک قانونی لازم بوده و در بررسی‌های کارشناسی، قاچاق بودن آن محرز شد.

سرهنگ هاشمی با اشاره به اینکه تردد موتورسیکلت‌های بدون مدارک و انجام حرکات پرخطر می‌تواند زمینه‌ساز حوادث جبران‌ناپذیر باشد، اضافه کرد: پلیس با هدف حفظ جان شهروندان، کاهش تصادفات و برخورد با وسایل نقلیه غیرمجاز، اجرای طرح‌های کنترلی و نظارتی را با جدیت ادامه خواهد داد.

توقیف ۳۴ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در آباده

فرمانده انتظامی شهرستان آباده از توقیف یک دستگاه تریلر حامل ۳۴ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه فرمانده انتظامی شهرستان آباده اظهار کرد: مأموران پاسگاه خسروشیرین در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی به یک دستگاه تریلر مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، ۳۴ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آباده با اشاره به اینکه ارزش سوخت مکشوفه ۳۶ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان کرد: در این رابطه خودرو توقیف و راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف محموله‌های ۲۸ میلیارد ریالی بدون مجوز در شیراز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از کشف کالا‌های خارجی بدون مجوز به ارزش ۲۸ میلیارد ریال در شهرستان شیراز خبر داد.

سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس، اظهار کرد: در جهت مبارزه با قاچاق کالا در سطح حوزه استحفاظی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در ورودی شیراز به ۴ دستگاه اتوبوس و وانت حامل کالا مشکوک شدن و آن‌ها را متوقف کردند.

او با بیان اینکه با هماهنگی قضایی، در بازرسی از این ۴ خودرو اقلامی شامل ۶۰ شل انواع نوشیدنی، ۵ کارتن تمر هندی، ۳۳۰ عدد روغن مایع خوراکی، ۳ دستگاه کولر اسپیلت ۳۰ هزار، یک دستگاه ماشین لباسشویی و یک تن کود و سموم شیمیایی کشف شد، تصریح کرد:کالا‌های مکشوفه خارجی و بدون مجوز بودند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه ۲۸ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

بازداشت سارق اماکن و کابل برق در مرودشت

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت از دستگیری سارق اماکن خصوصی و کابل برق و اعتراف او به ۷ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی و کابل‌های برق در سطح حوزه استحفاظی بخش سیدان شهرستان مرودشت، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی بخش سیدان با انجام اقدامات فنی و تخصصی، سارق و مخفیگاه او را شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

رئیس پلیس این فرماندهی تصریح کرد: متهم در تحقیقات به ۴ فقره سرقت از اماکن خصوصی و ۳ فقره سرقت کابل برق اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس