باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-متفکر آزاد دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این بازدید با اشاره به کمبود امکانات و تجهیزات درمانی در بیمارستان آذرشهر گفت: علی رغم تلاش جهادی پرسنل درمانی بیمارستان، ظرفیت‌های موجود پاسخگوی نیاز مردم و بیماران شهرستان نیست و توسعه خدمات درمانی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی کمبود تخت‌های بستری، پزشکان متخصص، پرستاران و آمبولانس را از مهم‌ترین مشکلات بیمارستان آذرشهر عنوان کرد و افزود: کمبود برخی خدمات تخصصی موجب می‌شود شماری از بیماران برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی تبریز مراجعه کنند.

وی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بیمارستان آذرشهر، افزایش ظرفیت تخت‌های بستری، تأمین نیروی انسانی متخصص و پرستاری و تجهیز ناوگان آمبولانس تأکید کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه خدمات درمانی در بیمارستان آذرشهر از مطالبات جدی مردم است و باید با پیگیری مسئولان شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات تخصصی فراهم شود.

وی تأکید کرد: ارتقای امکانات بیمارستان آذرشهر می‌تواند از مراجعات غیرضروری بیماران به مراکز درمانی تبریز جلوگیری کرده و دسترسی مردم شهرستان به خدمات درمانی مورد نیاز را بهبود بخشد.