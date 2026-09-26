دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای، محدودیتی برای ورود کالا با برند کره جنوبی از جمله ال‌جی و سامسونگ توسط تعاونی‌های مرزنشین اعلام نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  بر اساس نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات کالاها با برند کره جنوبی از جمله ال‌جی و سامسونگ توسط تعاونی‌های مرزنشین بلامانع اعلام شده است.

در این نامه که به امضای نرگس باقری‌زمدی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران رسیده، با اشاره به نامه شماره **۸۷۲۲۳۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ و در پی تصمیمات اتخاذشده در جلسه مورخ **۱۴۰۵/۰۶/۲۸ کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی و مبادلات مرزی، موضوع واردات کالاهای کره جنوبی (لوازم خانگی) مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس متن نامه، در حوزه نشان‌های تجاری و مبدأ کالای وارداتی توسط مرزنشینان، به‌جز رژیم صهیونیستی، محدودیتی وجود ندارد*

دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در این نامه از مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا مراتب برای اجرای دستور فوق به گمرکات اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شود.

بر این اساس، ملاک اعلام‌شده برای واردات کالا توسط تعاونی‌های مرزنشین، نبود محدودیت در حوزه نشان تجاری و مبدأ کالا است و رژیم صهیونیستی به‌عنوان استثنای صریح در این ابلاغیه ذکر شده است.

واردات سامسونگ و ال‌جی آزاد شد

برچسب ها: واردات ، لوازم خانگی
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