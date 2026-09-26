نخست‌وزیر قطر، بنیامین نتانیاهو و کابینه او را اصلی‌ترین مانع پیشرفت طرح صلح غزه و ادامه نقض آتش‌بس در این باریکه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست وزیر قطر با اشاره به آتش‌بس غزه که یک سال پس از اجرایی شدن، همچنان نقض می‌شود گفت: «ما فهرست بلندبالایی از موارد نقض آتش‌بس در غزه داریم که متأسفانه کابینه نتانیاهو مرتکب آنها می‌شود. اساساً شاهد بوده‌ایم که او در حال حاضر بزرگ‌ترین مانع پیشرفت این طرح صلح است، در حالی که همه میانجی‌ها تلاش زیادی می‌کنند تا اطمینان حاصل شود این توافق پابرجا می‌ماند».

او همچنین گفت که دوحه هیچ‌گاه بودجه‌ای در اختیار شاخه نظامی حماس قرار نداده است و گزارش اخیر درباره تأمین مالی آن را رد کرد.

آل‌ثانی همچنین با اشاره به تنش‌های اخیر در آسیای غربی، خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد و در عین حال بر ضرورت حسن همجواری با ایران تأکید کرد و گفت: «ما همسایه هستیم. این سرنوشت ماست. ما دهه‌هاست روابط خوبی با آنها داشته‌ایم».

منبع: رویترز

برچسب ها: نخست وزیر قطر ، آتش بس غزه ، جنبش حماس
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