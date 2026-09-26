جلسه فعالین اقتصادی استان با پلیس امنیت اقتصادی با حواشی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد - جلسه امروزفعالین اقتصادی استان با پلیس امنیت اقتصادی جلسهای پر از غصه بود برای کسانی که سالها درصادرات استان فعالیت کرده واکنون به سبب برخی ناملایمات نه تنها صادرات انجام نمیدهند که بابت فعالیتهای سالهای قبل خود نیز باید مالیات اضافه بپردازند.
ابتدا میرزائیان نایب رئیس اتاق ورئیس کمیسیون صادرات اتاق ازشرایط سخت صادرات و عدم برگشت ۱۳۰ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات گفت و اظهار کرد: صادرکننده باید ارزصادراتی را به داخل کشوربرگرداند تا بتواند پول کشاورزرا بدهد مگر میشود ارزرا برنگرداند به ویژه صادرکنندههای پسته فلهای که با کشاورز کار میکنند.
وی افزود: ما اکنون آمدیم جلوی صادرکنندگان واقعی را گرفتیم اغلب افراد خوشنام صادراتی ما چندین سال سابقه درخشان داشتنداکنون کاری انجام نمیدهند ازسال ۹۷ ما صادرکننده داریم که حتی یک کیلو پسته صادرنکرده درحالی که سال قبل از آن محموله بزرگ پسته را صادر کرد.
وی تصریح کرد:اینکه واقعیتها چیست و چرا پول صادرات به کشور برنگشت باید بررسی شود، اما نباید با صادرکننده برخوردی شود گویا با قاچاقچی ارز روبهرو هستیم.
میرزاییان افزود: حرف بخش خصوصی این است که شرایط پرداخت مالیاتی باید به زمانی که صادرات واقعی انجام میشد برگردد.
نایب رییس اتاق کرمان با بیان اینکه صادرکننده هاو فعالین اقتصادی ما نیاز به کمک فکری دارند اظهار کرد: ۴۰ درصد خرمای سال قبل ما در سردخانه است، چون قبل ماه مبارک رمضان در تصمیمی آنی و اشتباه صادرات را ممنوع کردند درحالی که نوع خرمای مصرف داخلی با خرمای صادراتی فرق دارند.
در ادامه نشست تعدادی ازصادرکنندگان برتر استان نیز به موانع سد راه فعالیت اقتصادی پرداخته وجریمه جدید مالیاتی را ناعادلانه ذکر کردند.
بازیان یکی از صادرکنندگان دراین نشست با اشاره به اینکه برخی در اتاق شیشهای بانک مرکزی هر هفته یک تصمیم برای اقتصاد ما تصمیم میگیرند، گفت:از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تمام دولتیها به ما میگفتند بروید صادرات انجام دهید ما صدایتان را میشنویم و امروز برای آن بازه صادرات ما جریمه گذاشتهاند!
حیدری دیگر صادرکننده نمونه که سابقه ۱۰ سال صادرکننده نمونه را در کارنامه دارد نیز اظهار کرد: ۱۰ سال صادرکننده نمونه بودم یک ونیم برابر صادرات انجام شده سود ایجاد کردم وتمام ارزصادراتیام را به کشور برگردانده و ۵۰ درصد رفع تعهد کردم.
وی گفت: ما در شرایطی کار میکردیم که با تصمیمهای ارزی عجیب روبهرو بودیم شخصا ۳۰ نامه به بانک مرکزی دادیم درست زمانی که درعراق صادرات داشتیم ما مثل قاچاقچیها پول جابجا میکردیم.
وی افزود: نه تنها جوایز صادراتی ما را ندادهاند که اداره مالیاتی معافیت صادراتی سالهای قبل مان حذف کرده واکنون مالیات برصادرات بستنداین درحالی است که ما مانند اشخاصی که در خط مقدم میجنگند درهمین شرایط تولید را اداره میکنیم.
مجید حجت رییس اتاق بازرگانی رفسنجان نیز در این جلسه گفت: خواهش میکنیم مسئولین یقه ما را رها کنند در جنگ تحمیلی اگر فعالین اقتصادی نبودند کشور ازهم پاشیده بود.
وی تصریح کرد: سال ۹۷ دولت رانت ۴۲۰۰ تومانی به تعدادی فعالان داد شکر قراربود ۳ هزار تومان به سفره مردم واردشود که بالای ۱۰ هزار نفر قیمت برای هرکیلو شکر رقم خورد.
وی گفت: فعالین اقتصادی هیچ ارزی از دولت نگرفتهاند و درحالی که در قانون گفته شده دولت در کالایی یارانه نمیدهد نباید قیمت دستوری بگذارد درحالی که اکنون این اتفاق رخ داده است.
حجت با انتقاد ازبرنامه ریزیهای نادرست حمایتی صادرات، اظهار کرد: مطرح میکنند ۵ میلیارد دلار ارز گم است ۴ درحالی که کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی ما ۴ میلیارد دلار است، چگونه ۵ میلیارد دلار ارز که با رانت داده شده گم شده است.
رییس اتاق بازرگانی رفسنجان گفت: بازرسی قوه قضائیه بیایند حرف ما را بشنوندما چه گناهی جز همراهی با دولت داریم.
وی تصریح کرد: پیمان سپاری ارزی باید برداشته شود تا اقتصاد را نجات دهیم؛ در تمام دنیا صادرکنندگان را تجلیل میکنند در کشور ما، اما رفتار دیگری میشود، خواهش میکنیم حرف ما را بشنوند جلوی رانت خورهایی که ارز مورد نظر را برده و پس ندادند وفشارش به زندگی مردم و صادرکننده وارد میشود، را بگیرید.
حسن پور نماینده مردم کرمان وراور درمجلس نیز در جمع صادرکنندگان استان با اشاره به اینکه پیش بینی ما برای قطع گاز واحدهای صنعتی وتولیدی حتمی است اظهار کرد: قرارشد سوخت دستگاههای مختلف را تعیین تکلیف کنند و سهمیه خاص برای استان در سه ماهه زمستان مصوبه گرفتیم.
وی گفت: ما با پلیس امنیت اقتصادی کشور جلسه خواهیم داشت تا اگر جایی دست پلیس امنیت اقتصادی استان بسته است و یا مشکل لاینحلی در حوزه پلیس، گمرک یا سوخت
در استان وجود دارد را در پایتخت رفع کنیم.
حسن پور افزود: اگر دست صادرکننده را ببوسیم حق است، چرا که این افراد تاثیرگذارهستند ونقش مهمی در حفظ نظام دارند.
سرهنگ رجایی جانشین رییس پلیس امنیت اقتصادی استان نیز دراین نشست با اشاره به اینکه تمام دغدغه صادرکنندگان بجا است، گفت: دوست داریم فعال اقتصادی مشکل ارز نداشته باشد.
وی افزود: گاها قانون بدی تصویب میشود نحوه اجرا چگونه باشد مهم است، من به عنوان پلیس دوست دارم شما راهکار به ما بدهید که چگونه مشکلات را از سر راهتان برداریم.
وی گفت: ارز برگشتی صادرات نباید درخانه تلمبارشود یابرای هرکالایی هزینه شود که در نهایت چند سال بعد مساله ساز شود.
وی با تاکید براینکه اگر صادرکننده و فعالین اقتصادی کنارپلیس نباشند نمیتوانیم به هم کمک کنیم، بیان کرد: تقاضا دارم برای صحبت درخصوص مشکلات تان پلیس را امین خود بدانید.
رجایی تصریح کرد: هرکسی فعالیت اقتصادی انجام میدهد دنبال منفعت است، ونباید با این افراد به سبب وجود برخی سودجویان برخورد نادرست شود.
وی بیان کرد: پرونده اقتصادی که برای برخی دوستان ایجاد شد بعضا یک دستور بود که باید اجرا میشد و تلاش شد حسابهای مسدود شده باز شود.
رجایی افزود: ما توقع داریم ماهانه صادرکنندهها و فعالین مرتبا با ما در ارتباط باشند و موارد تخلف را گزارش دهند یا مشکلات خودشان را مطرح کنند تا هم اندیشی بهتری انجام شود.