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حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به اردوگاه النصیرات در غزه + فیلم

رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود به نوار غزه، اردوگاه النصیرات در مرکز این منطقه را هدف حمله پهپادی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منابع فلسطینی از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به بخش غربی اردوگاه النصیرات خبر دادند. جزئیات بیشتری از تلفات و خسارات این حمله منتشر نشده است.

 

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