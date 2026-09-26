حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به اردوگاه النصیرات در غزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u062e\u0634 \u063a\u0631\u0628\u06cc \u0627\u0631\u062f\u0648\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0644\u0646\u0635\u06cc\u0631\u0627\u062a \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f. \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0644\u0641\u0627\u062a \u0648 \u062e\u0633\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n