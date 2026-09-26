باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، مرحله نهایی استعدادیابی فوتبال ۲۰۲۰ محله محروم کشور و معرفی به کمپ تیم ملی از بین ۱۸هزار نوجوان محلات محروم کشور توسط بنیاد برکت در ورزشگاه سهند (خزانه) برگزار شد.

امیر امیرگان، مدیر قرارگاه محلات بنیاد برکت، با اشاره به برگزاری رویداد «همبازی برکت» اظهار کرد: این رویداد با هدف استعدادیابی ورزشی در محلات و مناطق هدف بنیاد برکت سال‌هاست در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار می‌شود و در رشته فوتبال امسال پنجمین سال است که فرآیند استعدادیابی در سه رده سنی زیر ۱۳ سال، زیر ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال دنبال شده است.

وی افزود: استعداد‌های شناسایی‌شده در مراحل محله‌ای و استانی، با همکاری فدراسیون فوتبال به مرحله کشوری راه یافتند و در نهایت تعدادی از آنها برای حضور در کمپ ملی فوتبال انتخاب شدند.

۱۸ هزار شرکت‌کننده در پنجمین دوره استعدادیابی فوتبال

امیرگان با بیان اینکه ۱۸ هزار نفر در رشته فوتبال و در قالب «جام همبازی برکت» با گرامیداشت شهدای ۱۵ خرداد شرکت کردند، گفت: در رده سنی زیر ۱۳ سال، ۳۰ نفر از استعداد‌های شناسایی‌شده به کمپ ملی فوتبال راه یافتند.

وی ادامه داد: این کمپ ملی با حمایت بنیاد برکت و با همکاری محمد انصاری مربی فعلی تیم ملی جوانان، همچنین سایر مربیان و بازیکنان ملی‌پوش لیگ برتر و مربیان مطرح رده‌های مختلف تیم‌های ملی برگزار شد.

استعدادیابی نهایی زیر نظر مربیان تیم‌های ملی

مدیر قرارگاه محلات بنیاد برکت با اشاره به روند برگزاری کمپ ملی گفت: در سه روز برگزاری این کمپ، مدیران باشگاه‌های لیگ برتری، مربیان تیم‌های لیگ برتر و مربیان تیم‌های ملی، بازیکنان حاضر را زیر نظر می‌گیرند و علاوه بر آموزش، با برگزاری مسابقات تدارکاتی و تمرینات حرفه‌ای، زمینه شکوفایی استعداد‌ها و شناسایی دقیق‌تر توانمندی‌های آنها را فراهم کردند.

امیرگان افزود: هدف این است که استعداد‌هایی که در طول جام فوتبال محلات و در مراحل مختلف شناسایی شده‌اند، در مرحله نهایی نیز آموزش و ارزیابی تخصصی شوند تا مسیر ورود آنها به سطوح حرفه‌ای فوتبال کشور هموار شود.

امیرگان تصریح کرد: برگزاری کمپ‌های ملی با حمایت بنیاد برکت با این هدف انجام می‌شود که استعداد‌هایی که در طول جام فوتبال محلات و مراحل قبلی شناسایی شده‌اند، در مرحله نهایی نیز زیر نظر مربیان تیم‌های ملی مورد آموزش و ارزیابی قرار گیرند.

راهیابی نزدیک به ۱۰ بازیکن به لیگ‌های برتر و حرفه‌ای

امیرگان با اشاره به نتایج اجرای این طرح اظهار کرد: نزدیک به ۱۰ نفر از بازیکنان شناسایی‌شده از طریق این فرآیند به تیم‌های مختلف لیگ برتر و لیگ‌های حرفه‌ای کشور راه یافته‌اند.

وی افزود: همچنین سه نفر از این استعداد‌ها به تیم‌های ملی رده‌های نونهالان و نوجوانان کشور دعوت شده‌اند تا در اردو‌های تیم ملی حضور داشته باشند و تعدادی دیگر نیز اکنون در تیم‌های لیگ برتری بازی می‌کنند.

مدیر قرارگاه محلات بنیاد برکت ادامه داد: برخی از این بازیکنان در حال حاضر در تیم‌های لیگ برتری حضور دارند و در بازار نقل‌وانتقالات فوتبال کشور نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

اجازه ندهیم استعداد‌ها در میانه راه متوقف شوند

در ادامه محمد انصاری، مربی تیم ملی جوانان و ملی‌پوش سابق فوتبال کشور، نیز با قدردانی از اجرای این طرح گفت: از تمام افرادی که برای شناسایی و دعوت از بازیکنان از سراسر کشور زحمت کشیده‌اند، تشکر می‌کنم. در این مرحله استعداد‌های بسیار خوبی مشاهده کردیم.

وی افزود: امیدوارم این روند رها نشود و حمایت‌ها ادامه پیدا کند. اکنون که بنیاد برکت مسئولیت حمایت از این تلاش‌ها را بر عهده گرفته است، امیدواریم این حمایت در ادامه مسیر نیز استمرار داشته باشد تا این استعداد‌ها بتوانند به بالاترین رده‌های فوتبال کشور برسند.

انصاری تصریح کرد: برای شناسایی و رساندن این بازیکنان به این مرحله، زمان و هزینه زیادی صرف شده است و لازم است این مسیر تا رسیدن استعداد‌ها به مراحل بالاتر ادامه پیدا کند.