بارندگی در نواحی شمال کشور طی ۲۴ ساعت آینده

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:طی ۲۴ آینده در برخی نقاط استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در ۵ استان واقع در نوار شمالی کشور و ارتفاعات البرز مرکزی بارش باران و رعدوبرق را شاهد بودیم.

وی افزود: طی ۲۴ آینده در برخی نقاط استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.

او گفت: فردا (یکشنبه) علاوه بر مناطق یاد شده در خراسان شمالی و سمنان، دوشنبه در برخی نقاط آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، ارتفاعات کرمان و ارتفاعات البرز، سه شنبه در نوار شمالی کشور و ارتفاعات کرمان و چهارشنبه در سواحل دریای خزر و شمال شرق همین شرایط تداوم خواهد داشت.

وی افزود:در سه روز آینده پدیده غالب در شرق و مرکز کشور وزش باد شدید جدید گاهی گردوخاک است. دریای خزر در سه روز آینده مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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