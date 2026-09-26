معاون رئیس‌جمهور چین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر احترام به حاکمیت کشور‌های خلیج فارس تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - معاون رئیس‌جمهور چین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، بر احترام به حاکمیت کشور‌های خلیج فارس تأکید کرد و خواستار پایان تهدید نظامی علیه کوبا و رفع محاصره و تحریم‌های این کشور شد.

هان ژنگ، معاون رئیس‌جمهور چین روز شنبه در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، بدون نام بردن مستقیم از آمریکا، گفت حاکمیت و امنیت کشور‌های خاورمیانه، از جمله کشور‌های حوزه خلیج فارس، باید مورد احترام قرار گیرد.

هان گفت کشور‌های بزرگ مسئولیت ویژه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارند و باید در رعایت قوانین، حاکمیت قانون و انجام اقدامات درست پیشگام باشند. او افزود چین معتقد است همه کشورها، صرف‌نظر از بزرگی یا کوچکی، اعضای برابر جامعه بین‌المللی هستند و امور جهان باید از طریق رایزنی و مشارکت همه کشور‌ها اداره شود.

هان ژنگ در بخش دیگری از سخنان خود درباره کوبا گفت: «چین از کشور مربوطه می‌خواهد فوراً تهدید به استفاده از زور علیه کوبا را متوقف کند و محاصره و تحریم‌های این کشور را فوراً و به‌طور کامل لغو کند.»

رویترز گزارش داده است که شبکه برق کوبا در اوایل ماه جاری میلادی به‌طور کامل فروپاشید و میلیون‌ها نفر بدون برق ماندند. این خبرگزاری همچنین نوشته است که کمبود سوخت و زیرساخت‌های فرسوده سال‌ها شبکه برق کوبا را تحت فشار قرار داده بود، اما محاصره نفتی اعمال‌شده از سوی آمریکا از ژانویه، این وضعیت را تشدید کرده است.

هان در این سخنرانی همچنین تلاش کرد چین را به‌عنوان شریکی قابل اتکا در عرصه جهانی و مدافع کشور‌های در حال توسعه معرفی کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: چین ، سازمان ملل
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