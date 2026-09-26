باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بهزاد مریدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس در نشست خبری رویداد گردشگری «مهر شیراز»، با اشاره به هفته گردشگری گفت: یکی از راهبردهای اصلی ما در مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حرکت در مسیر هوشمندسازی و برندسازی است.
او افزود: در حوزه هوشمندسازی تلاش کردیم این موضوع را در بخشهای مختلف دنبال کنیم و با کمک همکاران تا حدودی به اهداف موردنظر دست یافتهایم و امیدواریم تا پایان سال وضعیت بهتری در این زمینه داشته باشیم.
مریدی با تأکید بر اهمیت برندسازی در حوزه گردشگری ادامه داد: در کنار هوشمندسازی، موضوع برندسازی را نیز دنبال کردهایم و امروز در ادامه همین مسیر، رویداد «مهر شیراز» را برگزار میکنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس همچنین تشکلها و انجمنهای تخصصی را یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری دانست و گفت: معتقدم انجمنها و تشکلها رکن رکین بسیاری از اتفاقات هستند. آنها باید کار را انجام دهند و ما نیز باید در کنار آنها باشیم.
او با بیان اینکه همه دستگاهها باید از تشکلها و انجمنهای تخصصی حمایت کنند، افزود: حمایت دستگاهها به معنای سلب مسئولیت نیست، بلکه باید همه مجموعهها در کنار یکدیگر قرار گیرند تا زمینه برای فعالیت تشکلها فراهم شود.
شیراز باید به شهری مملو از رویداد تبدیل شود
مریدی با تأکید بر ضرورت توسعه رویدادمحوری در شیراز گفت: باید شهرها را مملو از رویداد کنیم تا گردشگران به سمت آنها کشیده شوند.
او ادامه داد: همایشهای علمی نیز باید از دانشگاهها خارج شوند و به سمت شهر بیایند. صنعت خوراک نیز صنعتی گسترده است که میتواند منفعت آن مستقیماً به مردم شهر برسد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با اشاره به برگزاری ۱۶۰ برنامه در قالب رویداد «مهر شیراز» گفت: امیدواریم دبیرخانه دائمی این رویداد شکل بگیرد و «مهر شیراز» به یک برند تبدیل شود؛ همانگونه که «اردیبهشت شیراز» در ذهن مردم جایگاه پیدا کرده است.
مریدی تأکید کرد: مهر شیراز باید در ذهنها باقی بماند و در ماههای پیش رو نیز باید شاهد برگزاری رویدادهای مختلف باشیم و در همه ماهها برنامههایی داشته باشیم تا گردشگران را به سمت شیراز فراخوان کنیم.
هتلهای شیراز با ۲۰ تا ۴۰ درصد تخفیف در رویداد مهر
حسن سیادتان، رئیس جامعه هتلداران فارس، نیز در این نشست با اشاره به برگزاری نخستین دوره رویداد گردشگری مهر شیراز گفت: این رویداد برای نخستین بار در شیراز از ۵ تا ۲۵ مهرماه برگزار میشود و تلاش شده برنامهریزی مناسبی برای اجرای آن صورت گیرد تا در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند.
او با بیان اینکه هتلهای شیراز از برگزاری این رویداد استقبال کردهاند، افزود: هتلها از ابتدای شهریورماه با استقبال خوبی مواجه بودند و حدود ۹۰ درصد ظرفیت آنها پر شده بود و در حال حاضر نیز ظرفیت مناسبی از هتلها به فروش رسیده است.
رئیس جامعه هتلداران فارس گفت: در راستای رویداد مهر شیراز، هتلها تخفیفهایی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در نظر گرفتهاند.
سیادتان همچنین با اشاره به ابلاغیه افزایش قیمت خدمات اقامتی، بر ضرورت توجه به شرایط فعالیت واحدهای اقامتی و گردشگری تأکید کرد.
هدف، به حرکت درآمدن دوباره چرخ گردشگری است
محمود فخری، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان فارس، نیز برگزاری رویدادهای متنوع گردشگری را اقدامی در راستای فعال شدن ظرفیتهای این حوزه عنوان کرد.
او گفت: در قالب رویداد «مهر شیراز» برنامهها و ایونتهای مختلفی از جمله نمایشگاه و اکسپو در زمینههای مرتبط با فعالیتهای گردشگری برگزار خواهد شد.
فخری افزود: هدف اصلی این است که چرخ گردشگری را به حرکت درآوریم؛ چراکه در شرایط فعلی، بسیاری از صنوف گردشگری چراغشان خاموش است و لغو پروازها نیز بر فعالیت این بخش تأثیر گذاشته است.
اجرای تورهای رایگان روزانه با محوریت بافت تاریخی شیراز
امیرحسین حکمتنیا، دبیر رویداد گردشگری «مهر شیراز»، نیز با اشاره به شرایط گردشگری داخلی گفت: باید بپذیریم که در شرایط فعلی، چرخ گردشگری داخلی در گردش است و باید سهم گردشگری فارس را در بازار داخلی تثبیت کنیم.
او افزود: برگزاری رویدادهایی مانند مهر شیراز میتواند به جذب گردشگران، افزایش ماندگاری آنها و تعدد سفرها به شیراز کمک کند.
حکمتنیا ادامه داد: دبیرخانه رویداد گردشگری مهر شیراز با هدف تثبیت ماه مهر به عنوان یک دوره گردشگری و با طراحی برنامههای متعدد، تلاش کرده جذابیت شهر شیراز را افزایش دهد.
دبیر رویداد گردشگری مهر شیراز از پیشبینی تخفیف در واحدهای اقامتی و اجرای مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و گردشگری خبر داد و گفت: رونمایی از قالی چهار نقش شیراز در موزه شهر به همت شهرداری شیراز، رژه موتورسواران از مجتمع خلیج فارس صدرا تا خانه جهانگردی در نخستین ساعات آغاز رویداد و اجرای برنامههای متعدد موسیقی با حضور ۱۰ هنرمند از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
او افزود: در حوزه تئاتر نیز برنامههایی در نظر گرفته شده و همچنین سلسله تورهای رایگان با محوریت مهماننوازی از گردشگران و معرفی ظرفیتهای شیراز برگزار خواهد شد.
حکمتنیا گفت: هر روز ۲۰ تور با محوریت بافت تاریخی شیراز برگزار میشود که به صورت ویژه برای این رویداد طراحی شده و پیش از این اجرا نشده است. این تورها از عصر فردا آغاز میشوند و طی ۲۰ روز، ۲۰ تور غیرتکراری اجرا خواهد شد.
از کوچهگردی تا آیین پهلوانی و روز حافظ
دبیر رویداد گردشگری مهر شیراز همچنین از اجرای تورهای شهرداری شیراز از جمله «کوچهگردی» و «معنویجان بافت» در هفته گردشگری خبر داد و گفت: این برنامهها با حضور راهنمایان تخصصی اجرا میشوند.
به گفته حکمتنیا، تور «آیین پهلوانی» با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، برنامه «شیراز در روزگار حافظ» و گرامیداشت روز مولانا نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده در چارچوب رویداد گردشگری مهر شیراز است.
رویداد گردشگری «مهر شیراز» با هدف ایجاد جریان مستمر گردشگری، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی شهر، حمایت از فعالان صنعت گردشگری و تبدیل ماه مهر به یکی از دورههای شاخص سفر به شیراز برگزار میشود.