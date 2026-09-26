باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هستهای ایران را محکوم کرد و گفت: هدف قرار دادن این تاسیسات که تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشتند، «ضربهای جبرانناپذیر» به اعتبار آژانس وارد کرده است.
او همچنین با اشاره به حملات روز نهم اسفند که رهبر شهید ایران را هدف قرار داد، گفت که «استفاده از زور برای ترور رهبر جمهوری اسلامی ایران و اعضای خانواده او غیرقابل قبول بوده است».
وزیر خارجه روسیه در ادامه سخنرانی خود گفت که مسکو ابتکاری را برای برقراری صلح در منطقه خلیج فارس و حل بحران تنگه هرمز مطرح کرده است و افزود که موجهای درگیری و تقابل در خلیج فارس باید پایان یابد.
او همچنین گفت: درگیریهای مسلحانه مکرر در خلیج فارس و تنگه هرمز به کشتیرانی و تجارت جهانی آسیب میزند و حل این بحران نیازمند ایجاد اعتماد میان کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی و ایران است.
لاوروف افزود: روسیه در کنار دیگر کشورها آماده است بهطور سازنده برای ایجاد ثبات در منطقه راهبردی خاورمیانه مشارکت کند.
وزیر خارجه روسیه در ادامه سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، به تجاوزگری رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشاره کرد و گفت که وضعیت در این منطقه رو به وخامت گذاشته است و خواستار تشکیل کشور فلسطین بر اساس قطعنامههای سازمان ملل شد.
او همچنین با اشاره به نقض مداوم آتشبس در غزه، تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل حدود یک سال پیش طرح صلحی را برای غزه تصویب کرد، اما «تا امروز صلح در این باریکه برقرار نشده است».
لاوروف افزود «زمان آن رسیده است» که روند تشکیل کشور فلسطین پیش برود.
منبع: الجزیره