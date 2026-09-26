باشگاه خبرنگاران جوان - در اجرای ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن با موضوع فراهم کردن امکان قانون جهش تولید در پروژههای مسکن کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح در همکاری با وزارت دفاع مجموعه اقداماتی انجام شد.
بر همین اساس، با هدف تامین مسکن نیروهای مسلح در چارچوب قانون جهش تولید مسکن و سایر قوانین و مقررات حوزه مسکن، تفاهمنامههای تامین مسکن نیروهای مسلح بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تدوین و ابلاغ شد.
دستورالعمل اجرایی تامین مسکن نیروهای مسلح نیز در پانزدهمین جلسه شورایعالی مسکن در ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد.
در خصوص مسکن نیروهای مسلح، ۳۶۷ هزار و ۴۱۲ واحد مسکن ملکی و سازمانی این اقشار وارد فرایند احداث شد که از این تعداد ۸۵ هزار و ۱۷۱ واحد تحویل شده است. از واحدهای تحویل شده مسکن نیروهای مسلح، ۶۴ هزار و ۸۱۵ واحد ملکی و ۲۰ هزار ۴۵۶ واحد سازمانی است.
جزئیات احداث مسکن نیروهای مسلح برای مسکن ملکی این اقشار شامل ۲۶۱ هزار و ۸۱ واحد است که از این تعداد ۶۴ هزار و ۸۱۵ واحد تحویل شده، ۱۳۲ هزار و ۵۷۳ واحد در دست ساخت است و ۶۳ هزار و ۶۹۳ واحد نیز در مرحله آماده سازی زمین و اخذ مجوزهای لازم قرار دارند.
تکمیل و تحویل بیش از ۲۰ هزار مسکن سازمانی نیروهای مسلح
در بخش تامین مسکن سازمانی نیروهای مسلح نیز فرایند احداث ۱۰۶ هزار و ۳۳۱ واحد در حال انجام است که از این تعداد، ۲۰ هزار و ۴۵۶ واحد تمام شده و ۸۵ هزار و ۸۷۵ واحد در دست ساخت است.
تاکید بر توسعه فضاهای مذهبی و فرهنگی
در اجرای ماده ۲۴ قانون جهش تولید مسکن با موضوع توسعه فضاهای مذهبی، فرهنگی و بهرهگیری بهینه از اماکن مذهبی، بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و سرانه آنها تعیین شد. پیشینه مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سنوات گذشته نشان میدهد بیش از سه مصوبه در این مورد تهیه شد و بعد از تصویب، ابلاغ شد.
مصوبه «تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها»، ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ سرانه مذهبی برای شهرهای زیر ۲۵۰ هزار نفر را بین ۳ دهم تا ۵ دهم مترمربع برای هر نفر و برای شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر بین ۵ دهم تا ۷ دهم تعیین کرده است و این سرانهها هم اکنون در تهیه طرحها باید رعایت شود.
همچنین، مصوبه «ضوابط و مقررات مکانیابی مساجد در طرحهای توسعه شهری» در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسید و برای اجرا به استانداران ابلاغ شد.
مصوبه «ضوابط و مقررات مربوط به احداث نمازخانه در اماکن اداری، تجاری و خدماتی» موضوع تکلیف بند ب ماده ۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مصوب ۶ خرداد ۱۳۹۱ همان زمان به استانداران برای اجرا ابلاغ شد.
با توجه به سه مصوبه پیشین در سنوات گذشته در خصوص اماکن مذهبی، با هدف تاکید بر رعایت مصوبات عنوان شده، بخشنامهای در خصوص ماده ۲۴ قانون جهش تولید مسکن در خصوص پیشبینی خانه عالم در جوار مسجد در ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ به استانداران ارسال شد.
منبع: وزارت راه و شهرسازی