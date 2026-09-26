وزیر امور خارجه کوبا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت هاوانا در برابر هرگونه تجاوز آمریکا از حق دفاع از خود استفاده خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت هاوانا در برابر هرگونه تجاوز آمریکا از حق دفاع از خود استفاده خواهد کرد و هشدار داد حمله به این جزیره می‌تواند به کشته شدن نیرو‌های کوبایی و نظامیان آمریکایی منجر شود.

رودریگز روز شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، اقدامات اقتصادی آمریکا علیه کوبا را «مجازات جمعی» با هدف ایجاد بحران انسانی توصیف کرد. او همچنین ادعای واشنگتن درباره تهدید بودن کوبا برای امنیت ملی آمریکا را رد و آن را غیرواقع‌بینانه و خودسرانه خواند.

وزیر خارجه کوبا گفت این کشور می‌تواند روی حمایت سایر کشور‌ها و همبستگی مردم سراسر جهان حساب کند و افزود بسیاری از کشور‌ها و ملت‌ها پیش‌تر حمایت خود را از هاوانا اعلام کرده‌اند. او همچنین تأکید کرد کوبا در کنار کشور‌هایی خواهد ایستاد که با شرایط مشابه مواجه هستند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: کوبا ، سازمان ملل
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