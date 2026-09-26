مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی گفت: نسل جوان بعد از جنگ تحمیلی اخیر با مفهوم مقاومت، ایستادگی و دفاع مقدس آشنا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علیاصغر جعفری، معاون رئیس بنیاد و مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به ضرورت آشنایی نسل جوان با مفهوم دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: نسل جوان ما تجربه جنگ تحمیلی هشت ساله را بیشتر بر اساس خاطرات بزرگترها، پیشکسوتان، رسانه ملی، فیلمهای سینمایی و احیاناً کتاب دریافت کرده است. با وجود مشکلاتی که در جنگ تحمیلی دوم و سوم داشتهایم و خسارات بزرگی به کشور تحمیل شد، برکاتی نیز در قبال این جنگ حاصل شد، که یکی از آن ارتباط نسل جوان با دفاع مقدس بود.
جعفری ادامه داد: نسل جوان در این دو جنگ مقاومت، ایستادگی و جنگ حس کرد و متوجه شد ملت ما در هشت سال دفاع مقدس چه بار سنگینی را به دوش کشید. در دورانی که ما از حداقلترین امکانات برخوردار بودیم؛ حتی در آن دوران سیمخاردار هم نداشتیم، تا بتوانیم دفاع کنیم و شهرهای ما زیر موشکباران رژیم بعث بود و مشکلات فراوانی در بحث تامین تجهیزات داشتیم. اما در این جنگ نسل جوان ما متوجه ددمنشی دشمن و خشم آنان نسبت به ملت ایران شد.
مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی به آشنایی جوانان با مفهوم دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: ما اگر امروز در جنگهای تحمیلی اخیر موفق شدهایم تمام پایگاههای آمریکایی را با خاک یکسان کنیم و مقابل نظامهای طاغوت آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستیم، مدیون حماسهآفرینیها و برکات هشت سال دفاع مقدس هستیم. ما وظیفه داریم نسل جوانمان را در قالب فیلم، مستند، نمایشگاه، کتاب، تاریخ شفاهی، بیان خاطرات پیشکسوتان و فرماندهان با جنگ تحمیلی آشنا کنیم، که تاکنون توفیق خوبی داشتهایم.
وی به ارائه آماری پرداخت و گفت: بالغ بر ۲۰ هزار عنوان کتاب در خصوص دفاع مقدس هشت ساله نوشته شده است. تعداد زیادی فیلم ساخته شده، که هر سال میانگین بین ۶ تا ۱۰ فیلم سینمایی داشتهایم. مستندهای زیادی از سوی رسانه ملی تولید شده است. الحمدالله این فرهنگ توانسته به خوبی معرفی شود.