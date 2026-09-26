باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ادعا میکند که در نهایت با کشور کوبا به توافق خواهد رسید و گفت که فکر نمیکند نیازی به اقدام نظامی باشد.
او در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «به نظرم کوبا و ما به توافق خواهیم رسید. فکر نمیکنم به نیروی نظامی نیاز داشته باشیم. ما میخواهیم به کوبا کمک کنیم. میخواهیم کوبا را به روی مردم خودمان باز کنیم».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت ترامپ آشکارا اعلام کرده که هدفش تغییر دولت کوباست.
همچنین محاصره نفتی اعمالشده از سوی آمریکا که اوایل سال جاری اجرایی شد، فشار شدیدی بر این کشور وارد کرده است. کوبا همزمان با کمبود سوخت و قطعی برق مواجه است که زیرساختهای فرسوده نیز بر شدت آن افزوده است.
ترامپ روز سهشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، کوبا را «کشوری شکستخورده» خوانده بود. هیئت کوبایی در جریان این سخنرانی سالن را ترک کردند.
پیش از این، شبکه سیبیاس نیوز گزارش داده بود که ارتش آمریکا امکان تأمین نیروهای پشتیبانی برای منطقه کارائیب را بررسی میکند؛ اقدامی که میتواند مرتبط با برنامهریزیهای نظامی درباره کوبا باشد.
منبع: رویترز