باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلاموالمسلمین روحالله حریزاوی قائممقام رئیس و معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی در بازدید از نمایشگاه «روایت تحول» اظهار کرد: توفیق پیدا کردیم در جمع مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش صداوسیما حضور پیدا کنیم و از این نمایشگاه بازدید داشته باشیم.
وی با اشاره به ساختار نمایشگاه افزود: نمایشگاه بسیار خلاصه، مفید و چابک طراحی شده و در مدتزمان کوتاهی، حجم قابلتوجهی از اقدامات و زحمات انجامشده را در دستهبندی مناسبی ارائه کرده بود. در کنار آشنایی بیشتر با برخی تولیدات تلویزیونی، سریالها و تولیدات الف ویژه، با ابعاد راهبردی طراحی و برنامهریزی رسانه ملی نیز آشنا شدیم.
حریزاوی ادامه داد: به نظر میرسد حرکت تحولی در رسانه ملی واقعاً موردتوجه قرار گرفته است؛ مدیران و کارکنان این سازمان برای تحول ارزش قائل بودهاند، برای آن طراحی و برنامهریزی و تلاش کردهاند این مسیر را دنبال کنند.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامیبا اشاره به فرازونشیبهای سالهای اخیر گفت: در پنج سال گذشته، کشور با حوادث و شرایط مختلفی روبهرو بوده و جنگهایی به کشور تحمیل شده است. همچنین شخصیتها و بزرگان ارزشمندی را از دست دادهایم که در صدر آنها رهبر شهید انقلاب قرار داشت. بااینحال، این شرایط باعث نشد صداوسیما که همواره در فضای رسانهای مورد هجمه دشمنان بوده، از وظایف خود کوتاهی کند.
وی افزود: وظیفه خود میدانم از برگزاری این نمایشگاه و همه تلاشها و خدمات انجامشده در رسانه ملی صمیمانه تشکر کنم و به روح شهدای جنگهای اخیر درود میفرستم و برای آنان طلب علو درجات دارم.
حریزاوی با اشاره به عملکرد رسانه ملی در جنگ ۱۲روزه اظهار کرد: رسانه ملی در حوزه خبررسانی نقش مهمی ایفا کرد. در کنار رسانههای دیگر و خبرگزاریها و فعالان فضای مجازی، مرجعیت رسانه ملی برای آگاهی از حوادث جنگ، چه در داخل و چه در خارج از کشور، قابلتوجه است و به نظر میرسد این مرجعیت ارتقا نیز پیدا کرده است.
وی افزود: جنگ باعث شد تمرکز افکار عمومیبر وقایع افزایش پیدا کند و در حوزه انتقال تابآوری و ایستادگی مردم نیز، بهویژه با انعکاس گسترده تجمعات شبانه که تاکنون بیش از ۲۰۰ شب از آن گذشته است، اقدامات قابلتوجهی انجام شد.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: صداوسیما پابهپای مردم، شببهشب این وقایع را روایت کرده است و این برای مردم خوشایند است که این اتفاق بزرگ و این بعثت اجتماعی که در ایران و جهان اسلام شکل گرفته، روایت شود.
حریزاوی تأکید کرد: بااینحال، همچنان لازم است برای بازآفرینی و نوبازآفرینی روایت تحول و بعثت مردم کار شود و این مسیر ادامه پیدا کند؛ بنابراین گزارش، نمایشگاه «روایت تحول» با محوریت دستاوردهای پنجساله دوره تحول سازمان صداوسیما بهطور رسمی از دوم شهریورماه در مرکز همایشهای صداوسیما آغازبهکار کرده است و همچنان در این محل برپاست. در این نمایشگاه، معاونتهای مختلف سازمان صداوسیما، فرایند تحول در حوزههای مأموریتی خود را از مرحله آسیبشناسی و طراحی راهبردی تا تعیین اولویتها، تدوین برنامه عملیاتی و اجرای اقدامات تحولی را برای بازدیدکنندگان درون و برونسازمانی تشریح میکنند.
منبع: رسانه ملی