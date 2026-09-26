باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی گفت: «امنیت منطقه خلیج فارس بخش جداییناپذیری از امنیت منطقه و جهان است.»
وی همچنین اظهار کرد که بازگرداندن زنجیرههای تأمین جهانی به مسیر عادی، مسئولیتی مشترک است و افزود که تلاشها برای برقراری مجدد امنیت در منطقه نمیتواند بر پایه سلطه و تحمیل نفوذ باشد.
وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل همچنین اقدامات اسرائیل در سراسر فلسطین را محکوم کرد و گفت گسترش غیرقانونی شهرکسازیها در کرانه باختری اشغالی، نقض جدی قوانین بینالمللی و حقوق بشردوستانه است.
وی همچنین گفت عربستان سعودی هرگونه تلاش برای آوارگی اجباری فلسطینیان یا تغییر وضعیت موجود در سرزمینهای فلسطینی را رد میکند.
فیصل بن فرحان با اعلام حمایت عربستان از راهکار دو دولتی گفت اجرای این راهکار تنها مسیر برای تضمین صلحی عادلانه و پایدار است.
وزیر خارجه عربستان همچنین اظهار کرد ادامه رنج فلسطینیان و ممانعت از ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه، نقض قوانین بینالمللی است.
منبع: الجزیره