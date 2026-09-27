منصوریان می‌گوید نتانیاهو به وضوح در غزه دست به نسل‌کشی زده لذا در جایگاهی نیست که درباره نسل‌کشی ارامنه حرف بزند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - گقارد منصوریان نماینده مسیحیان ارامنه جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اظهارات نتانیاهو در سازمان ملل که خطاب به اردوغان گفت ترکیه نسل‌کشی ارامنه را انکار می‌کند، اظهار کرد: نسل‌کشی ارامنه یک واقعه‌ای است که رخ داده و بر روی این موضوع بحثی نیست چراکه در  سال ۱۹۱۵ نسل‌کشی به‌دست ترکیه عثمانی اتفاق افتاده است و ارامنه در این خصوص مطالبه‌های بین‌المللی دارند و ادعا دارند که قسمت‌هایی از سرزمین اجدادی‌شان توسط ترکیه تصرف شده و آناتولی امروزی جزو سرزمین ارمنستان بوده و مطالبه بازگشت آن را دارند، اما نتانیاهو در جایگاهی نیست که این قضیه را مطرح کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: نتانیاهو فردی است که نسل‌کشی در غزه را به وضوح انجام داده و نسل‌کشی همچنان ادامه دارد و کودکان بی‌گناه در غزه قتل‌عام شدند. 

این نماینده مجلس می‌گوید یک جامعه ارمنی در فلسطین اشغالی حضور دارد که در تل‌آویو و بیت‌المقدس جامعه بزرگی هستند و تحت فشار صهیونیست‌ها هستند. چند روز پیش به یک نوجوان ارمنی ۱۲ الی ۱۳ ساله در مرکز تل‌آویو حمله شده و اسپری فلفل به چشم‌هایش زدند و از طرف اسرائیلی‌های افراطی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

منصوریان تاکید کرد: فردی مثل نتانیاهو که اقلیت‌های دینی در سرزمینش در آرامش زندگی نمی‌کنند نمی‌تواند در سازمان ملل از نسل‌کشی ارامنه دفاع کند و این کار یک تاکتیک سیاسی است که می‌خواهد از آن در نزاعی که بین اسرائیل و ترکیه در حال رخ دادن است، استفاده کند.

نماینده مسیحیان ارامنه جنوب کشور در مجلس تصریح کرد: ما نباید فراموش کنیم که ایران مانع تحقق ایدئولوژی از نیل تا فرات اسرائیل است، اما در کنار آن یک درگیری بین اسرائیل و ترکیه در حال رخ دادن است و بعد از حمله به کشورمان الان با ترکیه در حال درگیر شدن است. 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس بیان کرد: نیروهای اسرائیلی با تصرف‌ سرزمین‌هایی از سوریه، به مرز ترکیه رسیده‌اند و احتمال درگیر شدن بسیار بالاست و نتانیاهو می‌خواهد به ترکیه فشار وارد کند.

این نماینده مجلس می‌گوید ما در سال گذشته در هر چند روز یک‌بار شاهد حمله به اقلیت‌های دینی در اسرائیل هستیم. زمین‌های متعلق به کلیسای ارمنی در اسرائیل در حال تصرف است لذا نتانیاهو جایگاهی ندارد که در سازمان ملل از نسل‌کشی ارامنه صحبت کند.

منصوریان گفت: اسرائیل به‌دنبال پاکسازی تمامی اقوام در سرزمین‌های اشغالی برای ایجاد یکسان‌سازی است. بعد از جنگ جهانی دوم و غصب سرزمین‌های فلسطینیان نباید این را فراموش کنیم که الان در یک برهه‌ای هستیم که اسرائیل می‌خواهد یکدست شود و به اقوام و اقلیت‌های داخل سرزمین‌های اشغالی برای پاکسازی و مهاجرت فشار می‌آورد؛ حالا به فلسطینیان به یک نحو و به ارامنه به نحوی دیگر فشار می‌آورد. 

نماینده مسیحیان ارامنه جنوب کشور در مجلس با بیان اینکه ارامنه حاضر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین خود را اسرائیلی نمی‌دانند، اظهار کرد: یک ماه پیش صهیونیست‌ها به یک فرزند ارمنی آب دهان انداختند که پدر این کودک شاکی شد و با صهیونیست‌ها درگیر شد که این اقدام نشان می‌دهد صهیونیست‌ها با اقلیت‌ها به‌صورت نژادپرستانه برخورد می‌کنند که نمونه بارز آن تصرف زمین‌های کلیسای ارمنی به‌دست دولت اسرائیل است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس بیان کرد: ارامنه سرزمین‌های اشغالی خود را اسرائیلی نمی‌دانند البته درست است که پاسپورت اسرائیلی دارند، اما خود را اسرائیلی نمی‌دانند.

منصوریان تاکید کرد: اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران از آزادی کامل برخوردارند و با گذشت چند هزار سال از حضور ارامنه در ایران یک زندگی ملاطفت‌آمیز در کنار برادران مسلمان دارند و این تفاوت ایران با رژیم صهیونیستی است.

نماینده مسیحیان ارامنه جنوب کشور در مجلس تصریح کرد: نتانیاهو اجازه ندارد از خون یک‌ونیم میلیون ارمنی قتل‌عام شده در نسل‌کشی به نفع جریان غاصب خود سوءاستفاده سیاسی کند.

برچسب ها: نسل‌کشی ارامنه ، نتانیاهو ، جنگ غزه ، سازمان ملل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۱۸ نفر رسید شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۷۴ هزار و ۱۸ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۵ هزار و ۷۹ نفر رسید. آمریکا جنایتکار شریک اصلی همه جنایات رژیم صهیونیستی جنایتکار است. اروپا جنایتکار شریک اصلی همه جنایات رژیم صهیونیستی جنایتکار است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
بعید می دانم نماینده ارامنه باشد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
ما باید رسما اعلام کنیم اگر واقعا کشتار ارامنه رخ داده بشدت محکوم میکنیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
زنده باد این نماینده شجاع که حرف دل ارامنه را زد
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