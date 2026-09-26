وزیران خارجه آلمان و روسیه در نخستین دیدار دوجانبه خود از زمان آغاز جنگ اوکراین، درباره افزایش تنش‌ها میان برلین و مسکو گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه در رویدادی غیرمنتظره با سرگئی لاوروف، همتای روس خود در سازمان ملل متحد دیدار کرد.

یک مقام آلمانی ناشناس پس از این دیدار که حدود ۳۰ دقیقه به طول انجامید، گفت: «وادفول از روسیه خواست مسیر تشدید تنش علیه آلمان، اروپا و ناتو را کنار بگذارد.» 

این دیدار میان وزرای خارجه آلمان و روسیه، نخستین دیدار در نوع خود از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود و در شرایطی انجام شده که تنش‌ها میان برلین و مسکو بالا گرفته است.

دولت آلمان اوایل ماه جاری میلادی، سرویس‌های اطلاعاتی روسیه را به سازماندهی یک حمله پهپادی علیه هواپیمای باری اوکراینی در فرودگاه لایپزیگ آلمان متهم کرد. در واکنش به این اقدام که روسیه انجام آن را رد کرده است، برلین تحریم‌هایی را علیه مسکو اعمال کرد که شامل تعطیلی کنسولگری روسیه در بن بود. مسکو نیز در پاسخ، اقدامات مشابهی علیه آلمان انجام داد که از جمله آنها تعطیلی کنسولگری آلمان در سن‌پترزبورگ بود.

آلمان و روسیه همچنین هفته گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل با یکدیگر درگیری لفظی داشتند. وادفول در این نشست «تشدید بی‌پروا و خطرناک تنش از سوی روسیه در اروپا» را محکوم کرد، در حالی که لاوروف اروپا را به استفاده از «روش‌های جنایتکارانه» متهم کرد.

منبع: پولیتیکو

برچسب ها: وزیر خارجه روسیه ، وزیر خارجه آلمان ، مجمع عمومی سازمان ملل
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