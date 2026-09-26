باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دفتر رسانه‌ای دولت غزه روز شنبه اعلام کرد از زمان آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه در سال ۲۰۲۳، ۲۶۲ خبرنگار فلسطینی شهید و ۴۳۳ خبرنگار دیگر زخمی شده‌اند.

این دفتر در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی همبستگی با خبرنگاران فلسطینی اعلام کرد خبرنگاران فلسطینی، به‌ویژه در غزه، با «شدیدترین و هولناک‌ترین کارزار هدف قرار دادن، ترور و نابودی سازمان‌یافته» مواجه بوده‌اند.

بر اساس این بیانیه، ۲۶ زن خبرنگار نیز در میان شهدا هستند. نیروهای اسرائیلی همچنین از آغاز جنگ ۵۰ خبرنگار و کارکن رسانه‌ای را بازداشت کرده‌اند که ۲۳ نفر از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برند و به گفته دفتر رسانه‌ای دولت غزه، در «شرایط هولناک» نگهداری می‌شوند.

این دفتر اعلام کرد خسارت‌های واردشده به بخش رسانه در غزه از ۸۰۰ میلیون دلار فراتر رفته است. همچنین ۱۲ دفتر رسانه‌های چاپی، ۲۳ دفتر رسانه‌های دیجیتال، ۱۲ ایستگاه رادیویی محلی، ۱۶ شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای، ۲۷ چاپخانه و دفاتر پنج سازمان مدافع آزادی مطبوعات به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده‌اند.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون روزنامه‌نگاران عرب خواست برای ارائه حمایت حقوقی و میدانی فوری از خبرنگاران فلسطینی وارد عمل شوند.

بر اساس این گزارش، اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ جنگ خود در غزه را ادامه داده است؛ جنگی که بنا بر آمار اعلام‌شده در این گزارش، نزدیک به ۷۴ هزار نفر را شهید و حدود ۱۷۵ هزار نفر را زخمی کرده و به حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی آسیب گسترده وارد کرده است.

با وجود توافق آتش‌بس که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شد، ارتش اسرائیل همچنان حملات هوایی و تیراندازی در نوار غزه انجام می‌دهد. بر اساس اعلام دفتر رسانه‌ای دولت غزه، این حملات پس از آتش‌بس ۱۴۰۸ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۴۹۱۶ نفر دیگر را زخمی کرده است که خبرنگاران نیز در میان آنها قرار دارند.