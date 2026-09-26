دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سال ۲۰۲۳، ۲۶۲ خبرنگار فلسطینی شهید شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دفتر رسانه‌ای دولت غزه روز شنبه اعلام کرد از زمان آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه در سال ۲۰۲۳، ۲۶۲ خبرنگار فلسطینی شهید و ۴۳۳ خبرنگار دیگر زخمی شده‌اند.

این دفتر در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی همبستگی با خبرنگاران فلسطینی اعلام کرد خبرنگاران فلسطینی، به‌ویژه در غزه، با «شدیدترین و هولناک‌ترین کارزار هدف قرار دادن، ترور و نابودی سازمان‌یافته» مواجه بوده‌اند.

بر اساس این بیانیه، ۲۶ زن خبرنگار نیز در میان شهدا هستند. نیروهای اسرائیلی همچنین از آغاز جنگ ۵۰ خبرنگار و کارکن رسانه‌ای را بازداشت کرده‌اند که ۲۳ نفر از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برند و به گفته دفتر رسانه‌ای دولت غزه، در «شرایط هولناک» نگهداری می‌شوند.

این دفتر اعلام کرد خسارت‌های واردشده به بخش رسانه در غزه از ۸۰۰ میلیون دلار فراتر رفته است. همچنین ۱۲ دفتر رسانه‌های چاپی، ۲۳ دفتر رسانه‌های دیجیتال، ۱۲ ایستگاه رادیویی محلی، ۱۶ شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای، ۲۷ چاپخانه و دفاتر پنج سازمان مدافع آزادی مطبوعات به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده‌اند.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون روزنامه‌نگاران عرب خواست برای ارائه حمایت حقوقی و میدانی فوری از خبرنگاران فلسطینی وارد عمل شوند.

بر اساس این گزارش، اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ جنگ خود در غزه را ادامه داده است؛ جنگی که بنا بر آمار اعلام‌شده در این گزارش، نزدیک به ۷۴ هزار نفر را شهید و حدود ۱۷۵ هزار نفر را زخمی کرده و به حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی آسیب گسترده وارد کرده است.

با وجود توافق آتش‌بس که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شد، ارتش اسرائیل همچنان حملات هوایی و تیراندازی در نوار غزه انجام می‌دهد. بر اساس اعلام دفتر رسانه‌ای دولت غزه، این حملات پس از آتش‌بس ۱۴۰۸ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۴۹۱۶ نفر دیگر را زخمی کرده است که خبرنگاران نیز در میان آنها قرار دارند.

برچسب ها: خبرنگار شهید ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
ترامپ: آمریکا و کوبا به توافق خواهند رسید
وزیر خارجه عربستان از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و قطر حمایت کرد
کوبا: در برابر هرگونه تجاوز آمریکا از خود دفاع خواهیم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اولیانوف: پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز عمل‌گرایانه و سازنده است
کاخ سفید مانع حضور سی‌ان‌ان در هواپیمای ترامپ شد
الخزعلی: عراق نباید در محاصره ناعادلانه ایران مشارکت کند
لاوروف: حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتبار آژانس زد
مقام عراقی: نیرو‌های آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر از عراق خارج می‌شوند
واشنگتن‌پست: عربستان احتمال توسعه سلاح هسته‌ای را رد نکرده است
اردوغان: جای جنایتکاران جنگی پشت تریبون سازمان ملل نیست
ترامپ از رد پیشنهاد ایران درباره تنگه هرمز خبر داد
حملات هوایی عربستان به دو استان یمن
انفجار مرگبار در منطقه گردشگری آتن یک کشته و پنج مفقود بر جای گذاشت
آخرین اخبار
آلمان پیشنهاد تشکیل نیروی واکنش سریع اروپایی برای مقابله با بحران‌های مهاجرتی را مطرح کرد
دیدار غیرمنتظره وزرای خارجه آلمان و روسیه در سازمان ملل
۲۶۲ خبرنگار فلسطینی از آغاز جنگ غزه به شهادت رسیده‌اند
گاردین: جزئیات توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا، ادعا‌های بزرگ ترامپ را زیر سؤال می‌برد
وزیر خارجه عربستان از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و قطر حمایت کرد
ترامپ: آمریکا و کوبا به توافق خواهند رسید
کوبا: در برابر هرگونه تجاوز آمریکا از خود دفاع خواهیم کرد
لاوروف: حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتبار آژانس زد
ترامپ از رد پیشنهاد ایران درباره تنگه هرمز خبر داد
موضع‌گیری چین علیه آمریکا درباره ایران و کوبا در سازمان ملل
قطر: نتانیاهو و کابینه‌اش مانع اصلی پیشرفت طرح صلح غزه هستند
رایزنی عراق با آمریکا برای ازسرگیری پرواز‌های ایران
اردوغان: جای جنایتکاران جنگی پشت تریبون سازمان ملل نیست
یورش ارتش رژیم صهیونیستی به دانشگاهی در کرانه باختری
فوران آتشفشان پروازهای ورودی فرودگاه کاتانیا ایتالیا را متوقف کرد
انفجار در شمال‌غرب پاکستان ۱۱ کشته برجا گذاشت
اولیانوف: پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز عمل‌گرایانه و سازنده است
مقام عراقی: نیرو‌های آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر از عراق خارج می‌شوند
انفجار مرگبار در منطقه گردشگری آتن یک کشته و پنج مفقود بر جای گذاشت
واشنگتن‌پست: عربستان احتمال توسعه سلاح هسته‌ای را رد نکرده است
الخزعلی: عراق نباید در محاصره ناعادلانه ایران مشارکت کند
هشدار روسیه درباره پیامدهای افزایش تولید پهپاد در اتحادیه اروپا
ادعای وال‌استریت ژورنال: ترامپ پیشنهاد آتش‌بس ۷ روزه ایران را رد کرد
عراق برای ازسرگیری پروازهای ایران رایزنی با آمریکا را آغاز کرد
حملات هوایی عربستان به دو استان یمن
رزمایش آمریکا و ژاپن با موشک‌های دوربرد ساخت ژاپن برگزار می‌شود
کاخ سفید مانع حضور سی‌ان‌ان در هواپیمای ترامپ شد
فرانسه پیش‌نویس قطعنامه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به شورای امنیت می‌برد
حمله سایبری به راه‌آهن اسپانیا؛ اطلاعات کاربران به خطر افتاد
فشار دوحزبی در سنا بر ترامپ برای لغو دعوت پوتین به اجلاس گروه ۲۰