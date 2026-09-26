پورذهبی: دفاع مقدس آزمون بزرگ ملت ایران بود

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، دفاع مقدس را آزمونی بزرگ برای ملت ایران دانست و گفت: دفاع مقدس تنها یک جنگ نظامی نبود، بلکه عرصه‌ای برای بروز حماسه، معنویت، ایثار، دینداری و مقاومت بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛آرمان صالحی _ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، شامگاه شنبه چهارم مهرماه در تجمع شبانه مردم انقلابی و غیور سنندج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس تنها یک جنگ نظامی نبود، بلکه یک اتفاق بزرگ فرهنگی بود که در آن انسان‌های بزرگ و سخت‌کوش خود را نشان دادند.

وی با اشاره به آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران اظهار کرد: خداوند در این آیه تأکید می‌کند که عمل هیچ زن و مردی را ضایع نمی‌کند و کسانی که در راه خدا مهاجرت کردند، از خانه‌های خود خارج شدند، در این مسیر اذیت شدند، جهاد کردند و به شهادت رسیدند، نزد خداوند اجر و پاداش دارند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: در دوران دفاع مقدس نیز شاهد همین اتفاقات بودیم؛ عده‌ای از مردم مجبور به ترک خانه و شهر خود شدند، برخی آواره شدند، بسیاری در راه دفاع از کشور آسیب دیدند و جوانان زیادی نیز با حضور در جبهه‌ها به شهادت رسیدند یا جانباز شدند.

پورذهبی با بیان اینکه دفاع مقدس میدان شناخت انسان‌های بزرگ بود، ادامه داد: در آزمون‌های سخت است که انسان‌های بزرگ و سخت‌کوش خودشان را نشان می‌دهند و جوهر واقعی انسان‌ها در شرایط دشوار آشکار می‌شود.

وی دفاع مقدس را دارای ابعاد مختلف فرهنگی و معنوی دانست و گفت: دفاع مقدس مظهر حماسه، معنویت، دینداری، آرمان‌خواهی، ایثار، ایستادگی، پایداری و تدبیر بود و رزمندگان آن دوران با ایمان و ازخودگذشتگی در برابر دشمن ایستادند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به فداکاری رزمندگان و خانواده‌های شهدا عنوان کرد: کسانی بودند که خانه و خانواده خود را رها کردند و راهی جبهه شدند؛ برخی به شهادت رسیدند و برخی نیز سال‌ها با آثار و آسیب‌های ناشی از جنگ زندگی کردند.

پورذهبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، شهدای دفاع مقدس و سربازان شهید، از نیروهای ارتش و سایر نیروهای مسلح نیز قدردانی کرد و گفت: تصاویر و خاطرات سربازان و رزمندگانی که در راه دفاع از میهن جان خود را فدا کردند، هیچ‌گاه از ذهن‌ها فراموش نمی‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تحولات روز و شرایط منطقه، بر ضرورت هوشیاری و صلابت در برابر دشمنان تأکید کرد و گفت: ملت ایران در برابر تهدیدها ایستاده است و باید شرایط را به‌درستی شناخت و با صلابت و استواری از منافع کشور دفاع کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، برای دانش‌آموزان کشور آرزوی موفقیت و سربلندی کرد و گفت: امیدواریم دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید در پناه خداوند موفق باشند و شر دشمنان دین، مکتب و این مرز و بوم از کشور دور شود.

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