سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عراقچی که برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، در ادامه دیدارهای دوجانبه خود ، با رئیس هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل درباره مسائل مهم بین‌المللی دیدار و گفت وگو کرد.

عراقچی، پیش از این نیز با شماری از مقام‌های کشورهای مختلف دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و مهم‌ترین مسائل بین‌المللی رایزنی کرده است.

وزیر خارجه ایران روز شنبه با وزرای خارجه مالزی، الجزایر و کامبوج دیدار و گفت وگو کرد.

عراقچی طی مدت حضور در نیویورک با دهها تن از همتایان خود در کشورهای محتلف جهان و نیز مقامات بین المللی در حاشیه مجمع عمومی امسال دیدار و گفتگو کرده است.

رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم آمده اند تا درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی گفت و گو کنند.

شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.» این شعار بر ضرورت بازسازی اعتماد میان کشورها، تقویت همکاری های چندجانبه و سازگار کردن نهادهای بین المللی با چالش های جدید تاکید دارد.

در کنار سخنرانی های عمومی، نشست های سطح بالا و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه نیز در حاشیه مجمع عمومی برگزار می شود؛ موضوعی که نیویورک را طی این هفته به یکی از مهم ترین مراکز رایزنی های دیپلماتیک جهان تبدیل کرده است.