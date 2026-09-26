سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عراقچی که برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، در ادامه دیدارهای دوجانبه خود ، با رئیس هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل درباره مسائل مهم بین‌المللی دیدار و گفت وگو کرد.

عراقچی، پیش از این نیز با شماری از مقام‌های کشورهای مختلف دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و مهم‌ترین مسائل بین‌المللی رایزنی کرده است.

وزیر خارجه ایران روز شنبه با وزرای خارجه مالزی، الجزایر و کامبوج دیدار و گفت وگو کرد.

عراقچی طی مدت حضور در نیویورک با دهها تن از همتایان خود در کشورهای محتلف جهان و نیز مقامات بین المللی در حاشیه مجمع عمومی امسال دیدار و گفتگو کرده است.

رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم آمده اند تا درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی گفت و گو کنند.

شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.» این شعار بر ضرورت بازسازی اعتماد میان کشورها، تقویت همکاری های چندجانبه و سازگار کردن نهادهای بین المللی با چالش های جدید تاکید دارد.

در کنار سخنرانی های عمومی، نشست های سطح بالا و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه نیز در حاشیه مجمع عمومی برگزار می شود؛ موضوعی که نیویورک را طی این هفته به یکی از مهم ترین مراکز رایزنی های دیپلماتیک جهان تبدیل کرده است.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، سازمان ملل متحد
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