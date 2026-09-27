باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران درمورد برنامه‌ها و اقدامات اتاق اصناف کشور و دلیل افزایش قیمت کالاها گفت: افزایش مستمر قیمت کالا و دلیل این که قیمت‌ها به شکل متناوب افزایش پیدا می‌کنند باید مورد توجه قرار بگیرند به دلیل این که این گرانی به نفع مردم و اصناف نیست. زیرا وقتی کالا گران باشد و مردم خرید نکنند اصناف نیز، در رکود به سر می‌برند. در نتیجه، هر قدر اصناف، بیشتر کالا بفروشند و سود کمتری داشته باشند به نفع آن‌هاست.

نوده فراهانی ادامه داد: با توجه به این که مردم و اصناف مکمل یکدیگر هستند، وقتی مردم توان خرید نداشته و اصناف فروش نداشته باشند این موضوع به نفع آن‌ها نیست. در نتیجه باید گرانی برطرف شود تا هم قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده و هم، وضعیت اقتصادی رونق پیدا کند.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: گرانی و گران‌فروشی دو مقوله متفاوت هستند و اگرچه گران‌فروشی در اصناف وجود دارد، امّا گرانی در اصناف نیست. زیرا ما تعدادی بازرس در سراسر کشور داریم که بر این موضوع نظارت دارند.

ما در ۶ ماهه امسال، ۴۶۲ هزار و ۲۲۷ مورد بازرسی داشته‌ایم که برای گران‌فروشی بوده‌اند. زیرا گرانی به دست اصناف نیست و اصناف باید کالا را با فاکتور رسمی خریداری کنند و سود آن‌ها مشخص است و این فاکتورها برای واحد‌های صنفی ما سند هستند، امّا متأسفانه، در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان و فروشندگان، فاکتورهای رسمی را به فروشندگان نمی‌دهند، ولی ما آن‌ها را ملزم کرده‌ایم که سندی برای خود تهیه کنند و گرانی به دلایل مختلفی است و نوسانات ارزی و واردات کالاها به دلیل هزینه‌ها را نمی‌توان پنهان کرد و کالا برای ما گران تمام می‌شود و این که اصناف را متهم کنیم که کالا را گران به دست مردم می‌دهند این‌طور نیست.

نوده فراهانی ادامه داد: اصناف باید کالا را به قیمت روز خریداری کنند و به قیمت روز بفروشند و اگر واحدی کالایی را خریداری کرده و نگهداری کند تا قیمتش تغییر کند و سپس به فروش برساند را تقلب می‌گوییم و بر اساس قانون، با این موارد برخورد می‌شود و این واحدها به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند و با آن‌ها برخورد می‌شود و بازدارندگی دارد.

ما در سراسر کشور، به اندازه کافی بازرس نداریم و ۱۲۴ به این دلیل است که مردم در هر جایی تقلب و تخلف و گران‌فروشی مشاهده می‌کنند با ۱۲۴ تماس بگیرند و نمی‌توان برای هر واحد صنفی یک مأمور قرار داد و بازرسی‌ها هم جوابگو نیستند. زیرا عرضه و تقاضا باعث تنظیم بازار می‌شوند و وجدان کاری هر کسبه‌ای باید حاکم بر خودش باشد و اگر یک کاسب، کالایی را عرضه می‌کند چندین برابر هم، برای خانواده خود تأمین می‌کند. در نتیجه، باید با مردم طوری رفتار کند که بقیه کسبه نیز، همان رفتار را با خودش داشته باشند. در نتیجه، وجدان کاری بسیار مهم است.

رییس اتاق اصناف کشور تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه، از روز اول تا سوم، ۳۰۰ درصد خرید مردم افزایش پیدا کرد و زمانی می‌توانیم از انبار کردن خانگی جلوگیری کنیم که قفسه‌های واحد‌های صنفی و فروشگاه‌ها به صورت مداوم کالا داشته باشند و این اتفاق افتاد و در جریان جنگ ۱۲ روزه، از روز سوم به بعد، فروش فروشگاه‌ها کاهش پیدا کرد و مردم از نگرانی کمبود کالا گذشتند. به همین دلیل، ما در جنگ رمضان با این مشکلات روبه‌رو نبودیم و کالا با وجود گرانی وجود داشت.

نوده فراهانی گفت: دلایل مختلفی درمورد گرانی‌ها وجود دارند که یکی از آن‌ها، نوسانات ارزی است و مورد دیگر، حمل و نقل و هزینه‌های لجستیکی است.در نتیجه، همه باید کمک کنیم تا این مسائل برطرف شوند. زیرا کشور در حالت جنگی قرار دارد و با وجود این، هیچ کمبودی در هیچ کالایی وجود ندارد.

نوده فراهانی درمورد مالیات اصناف تصریح کرد: امسال در مقایسه با سال‌های گذشته، مالیات اصناف بهتر شده است و دلیل مشکلاتی که در این مورد وجود داشت این بود وزارت اقتصاد و دارایی، اطلاعات کافی از موجودی‌های بانکی و فروش و... نداشت، امّا با توجه به این که در حال حاضر، اطلاعات کافی دارد و در ۲ سال گذشته، اختلاف نظری با وزارت اقتصاد و دارایی داشتیم که اصلاحاتی انجام شد امسال، شرایط مالیات در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار بهتر است و معافیت مالیاتی بیشتری داریم.

رییس اتاق اصناف کشور درمورد حمایت دولت از اصناف گفت: در جریان جنگ، برخی از اصناف کشور به ویژه اصناف بعضی از استان‌ها آسیب دیدند، امّا هنوز توجه آن‌چنانی نشده است و توقع ما بر این است که دولت به واحد‌های صنفی آسیب‌دیده کمک کند.

نوده فراهانی درمورد برگزاری نمایشگاه پاییزه گفت: معمولاً دوبار در سال، نمایشگاه برگزار می‌کنیم و هدف ما از برگزاری نمایشگاه این است که از تولیدکنندگان دعوت کنیم تا کالای خود را به صورت مستقیم بدست مصرف‌کننده برسانند و این کار در شب‌های عید و بازگشایی مدارس انجام می‌شود و در جریان بازگشایی مدارس، ۲ هزار و ۳۷ نمایشگاه در استان‌ها برگزار کردیم و در حال حاضر، بدین صورت نیست که اصناف از اجناس با کیفیت پایین برای حضور در نمایشگاه‌ها استفاده کنند و تولیدکنندگان از این موضوع استقبال زیادی کرده‌اند و تولید به مصرف است و تولیدکننده تخفیفی را ارائه می‌دهد تا نقدینگی خود را تأمین کند و ما از حضور تولیدکنندگان در این نمایشگاه‌ها استقبال می‌کنیم.

رییس اتاق اصناف درمورد اقدامات اصناف برای خرید اعتباری مردم ادامه داد: اوراق گام پیشنهاد شده است و برای آن، از طریق بانک مرکزی دو بانک انتخاب شده‌اند که بانک رفاه و تجارت هستند. البته بنده در جلسات اعلام کردم که این دو بانک کم هستند و قول داده شد که به این بانک‌ها اضافه شود و مبالغی در اختیار این دو بانک قرار داده شدند تا آن‌ها به صورت اوراق گام بین همه توزیع کنند و این اوراق گام به شکل پرداخت بدهی‌هایی هستند که برخی از پیمانکاران به دولت کالا داده‌اند تا این اوراق در گردش باشند.

نوده فراهانی درمورد فاکتورهای کاغذی و الکترونیکی گفت: در حال حاضر، اغلب فاکتورها به صورت الکترونیکی صادر می‌شوند، امّا وقتی که اینترنت قطع می‌شود کسب و کار را مختل می‌کند. به همین دلیل، توقع ما این است که اینترنت فروشگاه‌های مجازی ما قطع نشوند.

رییس اتاق اصناف کشور افزود: بیمه می‌گوید که بیمه جنگ واحد‌های صنفی آسیب‌دیده را نمی‌پردازد و دلیلش این است که این واحد‌های صنفی تحت پوشش بیمه جنگ نبوده‌اند و ما به عنوان اتاق اصناف برنامه داریم که واحد‌های صنفی در صورت رضایت، بیمه حوادث غیرمترقبه شوند.