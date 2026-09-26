قطار مسافری مسیر تهران ـ سلماس ـ وان و بالعکس راه‌اندازی و در سامانه بلیت‌فروشی رجا قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - طبق رایزنی های انجام شده بین سردار رضازاده نماینده مردم سلماس در مجلس  شورای اسلامی  و  محمد فتحی فرماندار سلماس و بر اساس برنامه اعلام‌شده، این قطار روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت ۱۳:۴۵ از تهران حرکت می‌کند و ساعت ۰۴:۲۷ بامداد در ایستگاه راه‌آهن سلماس توقف خواهد داشت تا مسافران در این ایستگاه پیاده یا سوار شوند و قطار به سمت وان ترکیه ادامه مسیر دهد.

قطار در ادامه، ساعت ۱۲:۱۵ همان روز در ایستگاه راه‌آهن وان ترکیه نسبت به سوار و پیاده کردن مسافران اقدام خواهد کرد.

در مسیر برگشت نیز قطار روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۱ از ایستگاه راه‌آهن وان به سمت تهران حرکت می‌کند و ساعت ۰۳:۲۹ بامداد در ایستگاه سلماس توقف خواهد داشت و پس از سوار و پیاده شدن مسافران، به مسیر خود ادامه می‌دهد و ساعت ۱۸:۳۵ همان روز به تهران خواهد رسید.

راه‌اندازی این مسیر ریلی، امکان تردد مستقیم مسافران از تهران به سلماس و وان و بالعکس را فراهم کرده و گامی در راستای تقویت ارتباطات ریلی و تسهیل سفر شهروندان منطقه به ترکیه است.

شایان ذکر است، تفاهم‌نامه همکاری برای بهره‌مندی از ظرفیت شبکه ریلی ایستگاه بین‌المللی راه‌آهن سلماس و راه‌اندازی قطار در مسیر‌های سلماس ـ تهران و سلماس ـ وان با حضور مسئولان راه‌آهن و مدیریت شهرستان شهریور ماه سال جاری به امضا رسید.

برچسب ها: سایت رجا ، قطار مسافربری
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