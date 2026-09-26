فرآیند نظارت بر حمل سوخت در دوغارون نیازمند بازنگری است

باشگاه خبرنگاران جوان - فرود عسگری رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در حاشیه سفر به مرز دوغارون گفت:کنترل فرآیند سوخت ناوگان حمل و نقل باری ایرانی و افغانستانی از سوی برخی از دستگاه‌های متولی در چند ماه گذشته منجر به ایجاد صف‌های طولانی در محدوده مرز دوغارون شده است.

وی با اشاره به این که ورودی به دوغارون از سمت افغانستان در آینده‌ای نزدیک به یک دستگاه آشکارساز مجهز خواهد شد، ادامه داد: راه اندازی دستگاه آشکارساز در ورود به مرز دوغارون از سمت افغانستان ضرورت دارد، فراخوان و مقدمات نخست آن انجام شده و در دستور کار گمرک ایران قرار گرفته است.

رییس کل گمرگ ایران در ادامه بیان کرد: اجرای طرح هماهنگی مرزی در دوغارون به عنوان پایلوت (طرح آزمایشی) کشوری در حال انجام است.

به گفته وی، طرح هماهنگی مرزی با همکاری گمرک ایران، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد در تاریخ ۲۷ مهرماه سال گذشته با هدف تسهیل و روانسازی فعالیت‌های اقتصادی در مرز‌های کشور تنظیم شده و اصل بر عدم توقف کالا و گذر آن از مرز است.

عسگری ادامه داد: دوغارون و سرخس در شرق کشور به عنوان دروازه‌های ملی به شمار می‌روند که نقش زیادی در به دست گرفتن بازار کشور‌های همسایه خود دارند.

وی با بیان این که دوغارون یک معبر راهبردی در شرق کشور است، گفت: کالا‌های وارداتی از سمت افغانستان نیز برای مناطق غرب و شمال غرب کشور حائز اهمیت بوده و اقلام صادراتی از دوغارون نیز تامین کننده بازار این کشور همسایه و برخی از کشور‌های هدف آن است.

فرماندار تایباد در ادامه گفت: گذرگاه رسمی دوغارون با قدمتی افزون بر ۱۰۷ سال یکی از مهمترین کانون‌های فعال اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

حسین جمشیدی افزود: طی ۱۸ ماه گذشته استاندار خراسان رضوی چهار سفر به دوغارون داشته‌اند که این نشان از جایگاه راهبردی این مرز رسمی دارد.

وی اظهار کرد: مسئولان کشوری و استانی نگاه ویژه‌ای به دوغارون دارند که امیدواریم با تلاش و تعامل، مشکلات و موانع پیش روی این مرز به حداقل برسد که بدون کاهش چالش‌ها رشد و شکوفایی آن بخش اقتصاد کشور، خراسان رضوی و خطه مرزی را متحول خواهد کرد.

فرماندار تایباد به افزایش تردد ناوگان حمل و نقل باری طی نیمه نخست سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: رفت و آمد کامیون‌های ایرانی و خارجی از سمت افغانستان به ایران و بالعکس در پایانه مرزی دوغارون نیمه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه پارسال ۶۰ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: پنج هزار و ۷۵ دستگاه کامیون باری طی بازه زمانی ۲۸ شهریورماه تا دوم مهرماه از پایانه مرزی دوغارون به سمت افغانستان خارج شده که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.

به گفته وی، طرج جامع پایانه مرزی دوغارون یکی از مهمترین طرح‌های فعال کشور است که محدوده مسافری آن با منطقه عبور کامیون‌ها و ناوگان مسافربری منجر به برخی از حوادث شده که جداسازی آن همکاری گمرک را نیاز دارد.

جمشیدی بیان کرد: مدیریت یکپارچه و واحد به منظور تسهیل و روانسازی بخش صادرات، ترانزیت، وارادت و مسافری در دوغارون ضروری است که تاکنون این موضوع محقق نشده و گلایه رانندگان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران را به همراه داشته است.

منبع: ایرنا