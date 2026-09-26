وزیر کشور آلمان پیشنهاد ایجاد «نیروی واکنش سریع» زیر نظر آژانس اروپایی گارد مرزی و ساحلی «فرونتکس» را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزیر کشور آلمان پیشنهاد ایجاد «نیروی واکنش سریع» زیر نظر آژانس اروپایی گارد مرزی و ساحلی «فرونتکس» را مطرح کرد تا در صورت ورود ناگهانی و گسترده مهاجران به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، به کشورهای عضو کمک کند.

الکساندر دوبرینت روز شنبه در مونیخ گفت اروپا به سازوکار جدیدی برای حمایت از کشورهایی نیاز دارد که با فشار شدید در مرزهای خارجی خود مواجه می‌شوند. به گفته او، این نیرو باید بتواند ظرف ۲۴ ساعت در اختیار کشورهای درگیر بحران قرار گیرد.

این پیشنهاد پیش از نشست دوبرینت با ۱۶ وزیر کشور اتحادیه اروپا و کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا مطرح شد. او بحران مهاجرتی اخیر در شهر سئوتا در اسپانیا را از جمله نمونه‌های چنین شرایطی دانست.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: بحران مهاجرت ، اتحادیه اروپا
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