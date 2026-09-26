باشگاه خبرنگاران جوان - امین کیانینژاد فرماندار خانمیرزا چهارمحال و بختیاری گفت: آتشسوزی از صبح روز گذشته در منطقه حفاظتشده هلن در محدوده لرک، در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری روستای سونک و در حدفاصل شهرستانهای خانمیرزا و کیار آغاز شد و نیروهای امدادی و مردمی برای مهار آن در منطقه حضور یافتند.
وی افزود: منطقه حفاظتشده هلن با وسعت حدود ۴۰ هزار و ۲۳۱ هکتار، یکی از مناطق چهارگانه تحت حفاظت کشور است که از نظر تقسیمات کشوری در شهرستان خانمیرزا قرار دارد، اما از نظر محیطزیستی زیر پوشش پاسگاه محیطبانی بَرهمُرده در شهرستان کیار قرار میگیرد.
فرماندار خانمیرزا ادامه داد: نیروهای محیطزیست پاسگاه برهمرده، منابع طبیعی شهرستان خانمیرزا، دهیاران، همیاران طبیعت، بخشدار و دیگر نیروهای محلی در عملیات اطفای حریق حضور داشتند و پس از حدود ۱۴ ساعت تلاش، آتش مهار شد.
وی گفت: با وجود مهار اولیه، نیروهای حفاظت محیطزیست تا صبح در منطقه حضور داشتند و با شعلهور شدن دوباره آتش، عملیات اطفا را از سر گرفتند و در نهایت آتش بهطور کامل مهار شد.
فرماندار خانمیرزا با اشاره به سختگذر بودن منطقه تصریح کرد: محل وقوع آتشسوزی دارای شیب بسیار زیاد است و پوشش مرتعی خشک و بلند در منطقه وجود دارد، از همین رو احتمال شعلهور شدن دوباره آتش همچنان وجود دارد و نیروها وضعیت منطقه را تحت کنترل دارند.
وی با بیان اینکه علت وقوع آتشسوزی هنوز مشخص نشده است افزود: علت حادثه در دست بررسی است و این آتشسوزی دومین حریق بزرگ امسال در منطقه به شمار میرود.
فرماندار خانمیرزا همچنین با اشاره به تداوم خشکسالی و خشک شدن پوشش گیاهی مراتع گفت: با توجه به سالهای خشکسالی، کاهش تعداد دام و دشواریهای موجود در استفاده از مراتع، بخش زیادی از علوفه و پوشش گیاهی خشک در منطقه باقی مانده و همین موضوع مراتع را مستعد آتشسوزی کرده است.
وی از دامداران، گردشگران و مردم خواست در زمان حضور در عرصههای طبیعی، نکات ایمنی را رعایت کنند و از هرگونه اقدامی که میتواند موجب ایجاد حریق شود، خودداری کنند.
فرماندار خانمیرزا تاکید کرد: یک سهلانگاری کوچک میتواند موجب از بین رفتن بخش قابل توجهی از جنگلهای بلوط و مراتع شود و خسارتهای جبرانناپذیری به منابع طبیعی وارد کند.
وی با قدردانی از همکاری نیروهای حفاطت محیطزیست، منابع طبیعی، دهیاران، همیاران طبیعت و دیگر نیروهای حاضر در عملیات اطفای حریق، خواستار مشارکت بیشتر همیاران طبیعت و سازمانهای مردمنهاد در حفاظت از عرصههای طبیعی شد و گفت: جنگلهای زاگرس نقش مهمی در ایجاد هوای پاک، حفظ طراوت و پایداری محیط زیست دارند و حفاظت از این سرمایه طبیعی نیازمند همکاری همه مردم است.