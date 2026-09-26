باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل فرودگاه کرمانشاه با اعلام آغاز فعالیت شرکت هواپیمایی رایمون در این فرودگاه گفت: در راستای توسعه شبکه پروازی و پاسخ به نیاز مردم استان و استانهای همجوار، این شرکت از امروز شنبه چهارم مهرماه پروازهای برنامهای خود را در مسیر تهران-کرمانشاه و بالعکس برقرار کرده است.
مجتبی بیاتی افزود: شرکت هواپیمایی رایمون در مرحله نخست با انجام ۲ پرواز برنامهای هفتگی در مسیر تهران-کرمانشاه و بالعکس فعالیت خود را در فرودگاه کرمانشاه آغاز کرده است و اضافه شدن این شرکت، تعداد شرکتهای هواپیمایی فعال در این فرودگاه را به ۱۲ شرکت افزایش داده است.
وی با اشاره به توسعه مقاصد پروازی فرودگاه کرمانشاه اظهار کرد: با برنامهریزیهای انجام شده و پیگیریهای صورت گرفته، اکنون مسافران میتوانند از طریق ۱۲ شرکت هواپیمایی به پنج مقصد داخلی سفر کنند.
مدیرکل فرودگاه کرمانشاه همچنین از برقراری پروازهای شیراز و کیش در این فرودگاه خبر داد و گفت: این ۲ مسیر پروازی در پاسخ به تقاضای مردم استان کرمانشاه و استانهای همجوار و با رایزنی و پیگیری مقامات ارشد استان برقرار شده است.
بیاتی توضیح داد: شرکت هواپیمایی پارس ایر از ۳۱ شهریورماه پرواز در مسیر شیراز-کرمانشاه و بالعکس را برقرار کرده و بر اساس برنامه اعلام شده، این مسیر روزهای سهشنبه هر هفته انجام میشود.
وی ادامه داد: همچنین پروازهای مسیر کیش-کرمانشاه و بالعکس از هفتم مهرماه آغاز میشود و روزهای سهشنبه و جمعه هر هفته چهار پرواز در این مسیر انجام خواهد شد.
مدیرکل فرودگاه کرمانشاه با اشاره به اینکه اضافه شدن این مسیرها موجب افزایش مقاصد پروازی این فرودگاه به پنج مقصد شده است، گفت: در حال حاضر شرکتهای هواپیمایی زاگرس، ماهان، ایرانایر، ایرانایر تور، سپهران، یزد ایر، پارس ایر، قشم ایر، آوا، وارش و رایمون در فرودگاه کرمانشاه فعالیت دارند و یک شرکت دیگر نیز مجموع شرکتهای فعال را به ۱۲ شرکت رسانده است.
بیاتی افزود: هماکنون به صورت هفتگی حدود ۴۰ پرواز از فرودگاه کرمانشاه به مقاصد تهران، مشهد مقدس و لامرد که به عنوان مقصد جایگزین عسلویه در نظر گرفته شده است، انجام میشود و این پروازها با استقبال مطلوب مردم مواجه شده است.
وی توسعه شبکه پروازی را یکی از اولویتهای فرودگاه کرمانشاه دانست و اظهار کرد: افزایش تعداد شرکتهای هواپیمایی و برقراری مسیرهای جدید، علاوه بر پاسخگویی به نیاز مسافران، دسترسی مردم استان کرمانشاه و مناطق همجوار به مقاصد مختلف کشور را تسهیل میکند.