باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با ارائه گزارشی از وضعیت نیروی انسانی و زیرساخت‌های آموزشی استان، از فعالیت هزاران مدرسه و کلاس درس در نقاط مختلف لرستان خبر داد.

سهرابی با اشاره به گستردگی شبکه آموزشی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۴ هزار و ۹۵۱ مدرسه در لرستان فعال است و این مدارس در مجموع دارای حدود ۱۹ هزار کلاس درس هستند.

وی افزود: مدیریت و ارائه خدمات آموزشی در این مجموعه گسترده، نیازمند حضور و فعالیت شمار قابل توجهی از فرهنگیان و کارکنان است و در حال حاضر بیش از ۲۹ هزار نفر در مجموعه آموزش و پرورش استان لرستان در حال خدمت هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان همچنین به موضوع سرویس حمل‌ونقل دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۹ هزار نفر در سامانه سرویس‌های دانش‌آموزی ثبت‌نام کرده‌اند.

سهرابی با تأکید بر اهمیت ساماندهی سرویس مدارس، ادامه داد: ثبت‌نام در سامانه سرویس‌های دانش‌آموزی از جمله اقداماتی است که با هدف ساماندهی بهتر فرآیند جابه‌جایی دانش‌آموزان و ایجاد نظم و هماهنگی بیشتر میان خانواده‌ها، مدارس و ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، وجود ۴ هزار و ۹۵۱ مدرسه و ۱۹ هزار کلاس درس در کنار فعالیت بیش از ۲۹ هزار نفر از نیرو‌های آموزش و پرورش، نشان‌دهنده گستردگی شبکه آموزشی لرستان و حجم بالای خدماتی است که در طول سال تحصیلی به دانش‌آموزان استان ارائه می‌شود.

همچنین ثبت‌نام ۹ هزار نفر در سامانه سرویس‌های دانش‌آموزی از دیگر موضوعات مطرح‌شده از سوی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان است که بیانگر روند ساماندهی حمل‌ونقل دانش‌آموزان در استان است.