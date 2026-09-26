باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان پس از پایان سفر پنج روزه به نیویورک دقایقی قبل با استقبال رسمی محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بین الملل دفتر رهبر معظم انقلابی و تعدادی از اعضای کابینه وارد تهران شد.

رئیس جمهور در این سفر، برنامه‌های مختلفی را دنبال کرد و در مهم‌ترین بخش، روز چهارشنبه به وقت محلی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد.

رئیس‌جمهوری در این نطق، ضمن تشریح دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، به لفاظی‌ها و تهدیدات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، قاطعانه پاسخ داد. نطق قاطعانه دکتر پزشکیان در دفاع از مظلومیت و حق ملت بزرگ ایران، تحسین همگان را برانگیخت.

پزشکیان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با شماری از سران و مقامات کشور‌ها و مقامات بین‌المللی از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار‌های دوجانبه‌ای داشت و درباره تجاوز آمریکا و اسرائیل، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط دو جانبه گفت‌و‌گو کرد.

رئیس‌جمهوری همچنین با جمعی از سردبیران، مدیران و اصحاب رسانه‌های آمریکایی و نخبگان و صاحب‌نظران اندیشکده‌های آمریکایی گفت‌و‌گو کرد.

مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی از جمله فاکس‌نیوز و سی‌بی‌اس و همچنین شبکه الجزیره قطر از دیگر برنامه‌های پزشکیان در این سفر بود.

رئیس‌جمهوری در آخرین برنامه خود در نیویورک نیز شامگاه جمعه به وقت محلی با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا دیدار و در فضایی صمیمانه با آنان گفت‌و‌گو کرد.

منبع: ریاست جمهوری