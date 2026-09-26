یک نویسنده آمریکایی گفت: آمریکا و متحدانش از حق وتو نه‌تنها برای پیشبرد سیاست‌های خود، بلکه برای حمایت از متحدانشان به‌ویژه رژیم صهیونیستی، استفاده می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ریچارد فالک، پروفسور حقوق و نویسنده آمریکایی در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی گفت: اگرچه نظام سازمان ملل متحد بر این اصل بنا شده است که همه کشور‌ها و دولت‌ها چه بزرگ، چه کوچک، چه قدرتمند و چه ضعیف تابع منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی باشند، اما ساختار سازمان ملل به گونه‌ای طراحی شد که به پیروز‌های جنگ جهانی دوم امتیاز می‌داد. به همین دلیل، به قدرتمندترین کشور‌ها حق وتو داده شد؛ حقی که در عمل به آنها امکان می‌دهد به صورت قانونی خود را از تعهد به رعایت و اجرای قوانین بین‌المللی مستثنی کنند.

فالک ادامه داد: آمریکا و متحدان اروپایی بار‌ها از این حق وتو برای پیشبرد سیاست‌های خود در جهت حمایت از دوستان و متحدانشان به ویژه اسرائیل استفاده کرده‌اند. بنابراین، با وضعیت پیچیده‌ای مواجه هستیم که در آن وقتی صحبت از اجرای منشور سازمان ملل به میان می‌آید، امنیت جهانی عملاً به دست ژئوپلیتیک سپرده می‌شود. 

این نویسنده آمریکایی افزود: این مسئله به بستری تبدیل شده که کشور‌های قدرتمند به ویژه آمریکا از آن برای منافع استراتژیک خود استفاده کنند؛ حتی به قیمت تضعیف آن چارچوب هنجاری و بین‌المللی که پس از جنگ جهانی دوم با هدف جلوگیری از وقوع جنگ‌های آینده طراحی شده بود.

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برچسب ها: سازمان ملل ، حق وتو ، پرس تی وی
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