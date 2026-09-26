باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسداله تیمورییانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات سامانه یکتا در مبحث اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور در محصول کیوی، گفت: این جلسه با هدف رفع موانع فنی و اجرایی سامانه یکتا، هماهنگی بیندستگاهی و تسهیل فرآیند ثبت اطلاعات باغداران کیوی برگزار شد.
او افزود: در این جلسه که با حضور محمد مهدی برومندی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، زهرا جلیلیمقدم، مدیرکل میوههای نیمه گرمسیری وزارت، محمدیان از مرکز آمار و فناوری ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از کارشناسان و نمایندگان باغداران استان برگزار شد، مشکلات موجود در فرآیند ثبتنام، احراز هویت و بارگذاری اطلاعات در سامانه یکتا بهطور دقیق بررسی و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها ارائه شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سامانه یکتا بهعنوان ابزار اصلی اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه، نقش کلیدی در ساماندهی آمار، برنامهریزی تولید، تنظیم بازار و ارائه خدمات حمایتی به باغداران کیوی دارد. بر همین اساس، مقرر شد با همکاری مرکز آمار و فناوری ارتباطات وزارت، زیرساختهای فنی سامانه تقویت شده و فرآیند ثبت اطلاعات با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
تیمورییانسری با تأکید بر اهمیت محصول کیوی در اقتصاد کشاورزی مازندران، افزود: کیوی یکی از محصولات راهبردی و ارزآور استان است و اجرای صحیح این قانون میتواند به افزایش بهرهوری، کاهش واسطهگری، شفافیت در زنجیره تولید تا عرضه و توسعه صادرات کمک کند. همچنین این اقدام در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، احیای روستا و تقویت مشاغل روستایی مؤثر خواهد بود.
▫️وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مستمر و همکاری همه دستگاههای ذیربط، مشکلات سامانه یکتا در محصول کیوی برطرف شده و باغداران استان میتوانند از مزایای کامل این سامانه بهرهمند شوند.