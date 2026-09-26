سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران، از اجرای گسترده برنامه‌های آموزشی و ارائه مبانی مدیریت بحران در ۷۳ مرکز جهاد کشاورزی استان به منظور آمادگی بهره‌برداران در مواجهه با پدیده اقلیمی «ال‌نینو» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - مهدی خلیلی سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران با بیان اینکه سیاست اصلی مدیریت ترویج، ارتقای تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر تغییرات جوی است، گفت: با هدف کاهش خسارات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو، سرفصل‌های آموزشی ویژه‌ای با محوریت مدیریت بحران در ۷۳ مرکز جهاد کشاورزی سراسر استان تدوین و به کشاورزان ارائه شده است.

او افزود: کارشناسان پهنه در این مراکز، آموزش‌های لازم را در خصوص راهکار‌های عملیاتی جهت حفاظت از باغات، مزارع و تأسیسات تولیدی در برابر نوسانات شدید جوی و بارش‌های احتمالی به بهره‌برداران منتقل کرده‌اند تا کشاورزان با دانش کافی نسبت به شرایط پیش‌رو اقدام کنند.

▫سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران در ادامه به اقدامات اطلاع‌رسانی این مدیریت اشاره کرد و گفت: در کنار آموزش‌های چهره‌به‌چهره، مجموعه‌ای از اطلاعیه‌های ترویجی و توصیه‌های فنی با تکیه بر هشدار‌های هواشناسی کشاورزی تهیه شده است که این دستورالعمل‌ها ضمن توزیع فیزیکی در مناطق روستایی و مراکز دهستان‌ها، در بستر فضای مجازی نیز جهت دسترسی سریع و حداکثری جامعه بهره‌برداران نشر داده شده است.

خلیلی افزود: این اقدامات با هدف اطمینان از دریافت توصیه‌های حفاظتی توسط تمامی بهره‌برداران در دورترین نقاط استان صورت گرفته و شبکه ترویج کشاورزی با بهره‌گیری از تمامی ابزار‌های اطلاع‌رسانی، تلاش می‌کند تا کشاورزان مازندرانی با آمادگی کامل و اتخاذ پیش‌بینی‌های لازم، با شرایط جوی پیش‌رو مواجه شوند.

او گفت: روند نظارت و پایش مراکز جهاد کشاورزی به منظور اطمینان از اثربخشی این آموزش‌ها همچنان در دستور کار مدیریت ترویج استان قرار دارد.

برچسب ها: پدیده ال نینو ، ال‌نینو
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