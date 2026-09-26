باشگاه خبرنگاران جوان - سید مرتضی مولوی‌پور مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در این مراسم از تحویل سه هزار سند مالکیت و اسناد اراضی وقفی به ذی‌نفعان در مشهد خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر با همراهی دستگاه‌های اجرایی، مشکلات ثبتی بیش از ۱۵۰ منطقه و طرح‌های بزرگ در این استان حل شده است.

وی با اشاره به اقدامات جهادی اداره‌کل ثبت اسناد استان طی دو ماه گذشته اظهار کرد: صدور سه هزار سند مسکن ملی و ۶ هزار سند در راستای اجرای قانون الحاق، و بیش از سه هزار سند مالکیت دولتی تنها در ۲۸ روز اخیر بخشی از دستاورد‌های این مجموعه در راستای تثبیت مالکیت‌ها در استان است.

مولوی‌پور با اشاره به شتاب‌بخشی به اجرای فرآیند حدنگاری (کاداستر) در خراسان رضوی افزود: در حوزه شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی با همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی، عملیات حدنگاری به پیشرفت ۹۹ درصدی رسیده و تاکنون ۵۳۰ سند تک برگ صادر شده است.

وی همچنین از صدور سند مالکیت «قدمگاه رضوی» در خراسان رضوی خبر داد و گفت: سند این منطقه که به دلیل قدمت تاریخی سال‌ها مغفول مانده بود، اکنون صادر شده است و در هفته جاری به اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان تحویل می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با برشمردن چالش‌های رفع شده ثبتی در سال‌های اخیر بیان کرد: بدنبال تعامل با دستگاه‌های اجرایی، قضایی و ثبتی، گره‌های قدیمی مالکیت در مناطق شاخصی همچون اراضی وکیل‌آباد و سجادشهر سبزوار، ۶۰۰ دستگاه مشهد، زمین‌های مربوط به نمایشگاه بین‌المللی مشهد و زمین‌های موقوفه میامی باز شده است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به عنوان اولویت راهبردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با برگزاری دوره‌های آموزشی برای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دهیار استان، بستر مناسبی برای تبیین این قانون، ثبت ادعا‌های مالکیت و جمع‌آوری اسناد دفترچه‌ای روستایی فراهم شده است.

مولوی پور از ثبت بیش از ۲۴ هزار ادعای مالکیت و تنظیم ۶۱ هزار پیش‌نویس قرارداد در استان خبر داد و افزود: با تشکیل کارگروه حقوقی مشترک میان دستگاه‌هایی نظیر دادگستری، کانون سردفتران، وکلا و بسیج حقوقدانان، روند اجرای این قانون در استان با سرعت و دقت در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی املاک دولتی استان در سامانه مربوطه ثبت شده و تنها تعداد محدودی سند دفترچه‌ای دولتی باقی مانده است که مشکلات خاص ثبتی دارند؛ در همین راستا، عملیات نقشه‌برداری برای ۱۰ محدوده اولویت‌دار نیز آغاز شده است.

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اجرای این قانون علاوه بر ایجاد شفافیت و امنیت عمومی، آرامش روانی مردم را به همراه داشته و بستر را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در استان فراهم کرده است.

غلامحسین مظفری با قدردانی از اقدامات انجام شده در مسیر اجرای قانون الزام اظهار کرد: اجرای این قانون ارتباط مستقیمی با امنیت عمومی و آرامش روانی جامعه دارد و هرچه روند اجرای آن با سرعت و دقت بیشتری طی شود، شفافیت افزایش یافته و موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری مرتفع خواهد شد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته در سطح استان افزود: دستاورد‌ها در این حوزه، نتیجه همدلی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی مختلف در استان است و سرعت عمل کنونی در این مسیر قابل تحسین است.

مظفری با تأکید بر لزوم حل مسائل استان در داخل خراسان رضوی گفت: با توجه به تنوع و شمار زیاد املاک با وضعیت‌های مختلف مالکیت در خراسان رضوی، این استان نمونه و الگویی از موقعیت‌های پیچیده در سطح کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین موفقیت در اجرای قانون الزام در استان، می‌تواند نتایج مثبت و الگو‌های موفقی برای کل کشور به همراه داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی افزود: خراسان رضوی همواره در بسیاری از حوزه‌های مربوط به سند پیشگام بوده و انتظار به جایی است که با اتکا به ظرفیت‌های داخلی خود، مسائل حوزه املاک و اسناد را حل کند و از این طریق به پیشرفت کشور نیز کمک نماید.

وی با تأکید بر استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای آسان سازی مسیر پیشِ روی مردم، خواستار تقویت زیرساخت‌های پشتیبان سامانه‌های مرتبط با این قانون شد و بر بررسی امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانکی برای پشتیبانی فنی از این سیستم تأکید کرد.

در پایان این مراسم سه هزار سند مالکیت و اسناد مالکیت اراضی وقفی خراسان رضوی به ذی‌نفعان تحویل داده شد.