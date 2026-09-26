وزیر خارجه بلاروس در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد مینسک برای کمک به صلح در اوکراین آماده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ماکسیم ریژنکوف، وزیر امور خارجه بلاروس اعلام کرد که مینسک آماده است برای حل‌وفصل وضعیت اوکراین هر کاری که می‌تواند، انجام دهد، اما در عین حال، تاکید کرد که برای این منظور باید به ریشه‌های اصلی این مناقشه رسیدگی شود.

ریژنکوف در سخنرانی خود در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «بلاروس همواره کشوری صلح‌طلب بوده و هنوز هم هست. ما توانایی خود را برای ایفای نقش به‌عنوان بستری قابل اعتماد برای مذاکرات ثابت کرده‌ایم و کاملاً آماده‌ایم به تلاش‌های خود برای دستیابی به صلح در اوکراین در سریع‌ترین زمان ممکن ادامه دهیم».

ریژنکوف در عین حال تأکید کرد: «دستیابی به صلحی پایدار در آن کشور بدون رسیدگی به ریشه‌های اصلی مناقشه که سال‌ها نادیده گرفته شده‌اند، غیرممکن است».

او توضیح داد: «این عوامل شامل برنامه‌های اوکراین برای پیوستن به ناتو است که با واقعیت‌های امنیتی منطقه در تضاد است، همچنین اجرا نشدن توافق‌های مینسک که تنها مسیر قانونی برای دستیابی به صلح محسوب می‌شد».

توافق‌های مینسک مجموعه‌ای از توافقات برای پایان دادن به درگیری‌ها در شرق اوکراین بود. این توافق‌ها در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با هدف برقراری آتش‌بس، عقب‌نشینی سلاح‌های سنگین و حل‌وفصل سیاسی مناقشه امضا شدند، اما به دلیل اختلاف بر سر نحوه اجرای مفاد آنها و ادامه درگیری‌ها، به‌طور کامل اجرا نشدند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: دولت بلاروس ، مجمع عمومی سازمان ملل ، جنگ اوکراین
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