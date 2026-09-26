وزیر خارجه ترکیه گفت: به تلاش‌ها برای منزوی کردن اسرائیل در سطح بین‌المللی ادامه می‌دهیم و این روند هم‌اکنون در حال تحقق است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه  روز شنبه اعلام کرد که انزوای بین‌المللی اسرائیل احتمالا افزایش خواهد یافت و آنکارا با هماهنگی متحدان خود به تلاش‌های دیپلماتیک در این مسیر ادامه خواهد داد تا به فاجعه انسانی در نوار غزه پایان دهد.

فیدان در یک نشست خبری در نیویورک گفت: «انزوای اسرائیل افزایش خواهد یافت و این بازتاب دیپلماسی بین‌المللی است. این امر به تلاش و هماهنگی نیاز دارد و ترکیه با همه متحدان خود برای حرکت در این مسیر همکاری می‌کند.»

او افزود: «هدف ما پایان دادن به فاجعه انسانی در غزه است و تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار خواهیم گرفت.»

فیدان در ادامه و با اشاره به سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت ترکیه تلاش‌های خود را برای افزایش فشار دیپلماتیک بر اسرائیل ادامه خواهد داد.

نتانیاهو در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به‌شدت از ترکیه انتقاد کرده و این کشور را به آنچه «کانون انتشار دروغ‌های یهودستیزانه» خواند، متهم کرده بود. او همچنین رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه را «دیکتاتور» توصیف و آنکارا را به بازداشت خبرنگاران و میزبانی از رهبران جنبش حماس متهم کرده بود.

فیدان تأکید کرد که هدف اصلی آنکارا پایان دادن به بحران انسانی در غزه است و ترکیه برای دستیابی به این هدف به تلاش‌های دیپلماتیک خود با همکاری متحدانش ادامه خواهد داد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: هاکان فیدان ، رژیم صهیونیستی
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