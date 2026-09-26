باشگاه خبرنگاران جوان - با رسانهای شدن خبر آزادسازی واردات لوازم خانگی از برندهای سامسونگ و ال جی، سازمان توسعه تجارت ایران در واکنش به آن اصلاحیهای منتشر کرد.
بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ هیات وزیران تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویههای مرزنشینان از جمله تعاونیهای مرزنشینان به کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض و براساس ماده ۷ قانون یاد شده با تائید کارگروه مذکور توسط وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ میشود.
بر این اساس؛ واردات یخچال و یخچال فریزر و برخی از اقلام لوازم خانگی با وجود ممنوعیت واردات رسمی آنها سالهاست به تعداد بسیار محدود برای معیشت مرزنشینان و با ارز حاصل از صادرات خود ایشان وارد کشور میشود.
بنا بر این گزارش، با توجه اینکه واردات این اقلام با برندهای اعلام شده در رویه ملوانی و کولبری امکان پذیر بوده لذا به منظور همسان سازی رویه واردات توسط تعاونیهای مرزنشینان، کارگروه ماده ۱۲ قانون یاد شده تصمیم مذکور را اتخاذ نموده است تا واردات لوازم خانگی از طریق تعاونیهای مرز نشینی نیز که جزئی از تجارت مرزی است آزاد اعلام شود.
لازم به ذکر است، واردات لوازم خانگی بزرگ در تجارت رسمی همچنان ممنوع است.
منبع: سازمان توسعه تجارت