وزیر راه و شهرسازی احکام جدید اصلاح ساختار بازآفرینی شهری را ابلاغ کرد

وزیر راه و شهرسازی در اجرای مصوبات شورای عالی اداری کشور درباره اصلاح ساختار کلان این وزارتخانه، با صدور احکام جداگانه، مسئولیت راهبری و پیشبرد فرآیند اصلاح ساختار و ادغام در حوزه بازآفرینی شهری را تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اجرای تصویب‌نامه شورای عالی اداری درباره بازنگری و اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، بر اساس مصوبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ شورای عالی اداری، در احکامی جداگانه، مأموریت‌های جدیدی را برای مدیریت، راهبری و ساماندهی حوزه بازآفرینی شهری تعیین کرد.

بر اساس این احکام، علی نبیان، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با حفظ سمت به عنوان سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران منصوب شد تا فرآیند ادغام دو مجموعه با رویکردی منسجم و هدفمند دنبال شود.

تسریع و ساماندهی فرآیند ادغام، بازطراحی و اصلاح ساختار سازمانی، تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی از مأموریت‌های اجرایی و تقویت جایگاه حوزه بازآفرینی شهری، از مهم‌ترین محور‌های مأموریت سرپرست جدید شرکت بازآفرینی شهری ایران تعیین شده است.

بر اساس این حکم، اجرای مأموریت‌های محوله باید با رعایت قوانین و مقررات بالادستی، آیین‌نامه‌های مالی و اداری و با تأکید بر چابک‌سازی، کاهش تشکیلات و حذف موازی‌کاری‌های سازمانی دنبال شود.

گلپایگانی؛ نماینده ویژه وزیر در راهبری فرآیند ادغام

وزیر راه و شهرسازی همچنین عبدالرضا گلپایگانی را به عنوان نماینده ویژه خود در امور بازآفرینی شهری و راهبری این حوزه در فرآیند ادغام منصوب کرد.

بر اساس این حکم، تدوین و به‌روزرسانی ضوابط نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، بافت‌های تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی، مشارکت در تدوین اساسنامه جدید و ایجاد هماهنگی مستمر میان ستاد وزارتخانه و سازمان ملی زمین و مسکن، از جمله مأموریت‌های نماینده ویژه وزیر خواهد بود.

تداوم اجرای طرح‌های استانی و پروژه‌های زیربنایی

اصلاح ساختار حوزه بازآفرینی شهری با هدف چابک‌سازی نظام مدیریتی، ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از موازی‌کاری در ساختار وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود؛ با این حال، این تغییرات سازمانی، خللی در روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های جاری ایجاد نخواهد کرد.

در همین چارچوب، ضمن پیگیری جدی برنامه‌های بازآفرینی و ساماندهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، اجرای طرح‌های کلان و پروژه‌های زیربنایی و حمل‌ونقلی در استان‌های کشور نیز با جدیت تداوم خواهد یافت.

بر اساس احکام صادرشده، علی نبیان و عبدالرضا گلپایگانی موظف شده‌اند ضمن صیانت از سرمایه انسانی، حفظ دانش و تجارب تخصصی موجود و ایجاد سازوکار مناسب برای انتقال مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها، زمینه اجرای منسجم این فرآیند را فراهم کنند؛ به‌گونه‌ای که اصلاح ساختار اداری، در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی در شهرها، افزایش کارآمدی نظام بازآفرینی شهری و استمرار منظم و بدون وقفه سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌های زیربنایی در سراسر کشور منجر شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: ساخت مسکن ، راه و شهرسازی
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