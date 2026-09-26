باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان خواستار تغییرات اساسی در سازمان ملل شد و گفت: «ما به دبیرکل جدیدی نیاز داریم که روندی عمیق برای اصلاحات را رهبری کند. مهمتر از همه، باید شکاف میان انتظاراتی که از سازمان ملل داریم و توانمندیهایی که در اختیار این سازمان قرار میدهیم، از میان برداشته شود.»
او در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، افزود: «نخست به سازمان مللی کارآمد نیاز داریم که بهطور فعال در حلوفصل مناقشهها نقش داشته باشد، نه اینکه صرفاً آنها را مدیریت کند. در شرایطی که شورای امنیت بهعنوان نهاد اصلی تصمیمگیری فلج شده است، این کار دشوارتر از همیشه است. ما باید اصلاحات این شورا را همچنان در اولویت دستور کار خود نگه داریم.»
وادفول همچنین درباره «تضعیف حقوق بینالملل» هشدار داد.
شایان ذکر است که آنتونیو گوترش، دبیرکل کنونی سازمان ملل قرار است در پایان سال جاری میلادی از سمت خود کنارهگیری کند.
یکی از جدیترین انتقاداتی که اخیرا به سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت آن وارد شده، این است که اختلاف میان پنج عضو دائم و استفاده از حق وتو باعث شده شورای امنیت در بحرانهای مهم نتواند تصمیم مؤثر بگیرد. آنتونیو گوترش هم اخیراً گفته است که اختلافات ژئوپلیتیکی قدرتهای بزرگ، شورای امنیت را «فلج» کرده است.
منتقدان همچنین میگویند ساختار شورای امنیت هنوز بر اساس موازنه قدرت ۸۰ سال پیش است و مناطق مهمی مثل آفریقا نمایندگی دائمی ندارند.
به طور کلی، کارشناسان میگویند که از سازمان ملل انتظار میرود در جنگها، بحرانهای انسانی و مسائل جهانی نقش تعیینکننده داشته باشد، اما ابزار سیاسی و اجرایی آن همیشه متناسب با این انتظارات نیست.
منبع: آناتولی