رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پیش‌بینی تولید بیش از ۳ میلیون تن مرکبات و کیوی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - اسداله تیموری یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پیش‌بینی تولید بیش از ۳ میلیون تن مرکبات و کیوی در استان خبر داد و گفت: امسال باکیفیت‌ترین نارنگی، مرکبات و کیوی تولید می‌شود و انتظار داریم عملکرد مطلوبی نیز در بخش صادرات داشته باشیم.

او با اشاره به وجود حدود ۱۲۰ هزار هکتار باغ مرکبات در مازندران، افزود: مرکبات محصول اصلی استان و از دغدغه‌های مهم کشاورزان است. خط قرمز ما در تعیین قیمت، پوشش هزینه تمام‌شده تولید برای کشاورز به‌علاوه سودی منطقی و معقول است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: تصمیمات مناسبی برای بازاریابی و تضمین قیمت مطلوب محصولات اتخاذ شد تا با وجود بحران‌ها و چالش‌ها، زمینه رضایتمندی کشاورزان فراهم شود.

تیموری یانسری با بیان اینکه برداشت مرکبات از هفته نخست آبان پیش‌بینی شده است و در برداشت نارنگی هم باغداران عجله‌ای نکنند و به صورت تدریجی انجام بدهند، ابراز امیدواری کرد صادرات کیوی و مرکبات نیز در سال جاری با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و تیم اقتصادی استان رونق بگیرد.

برچسب ها: مرکبات مازندران ، تولید مرکبات
خبرهای مرتبط
مرکبات مازندران در بازارهای جهانی
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد؛
صادرات ۶۰۰ محموله مرکبات مازندران؛ از هند تا کشور‌های حاشیه خزر
برنامه‌ریزی برای نظارت دقیق بر صادرات مرکبات و کیوی مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مقابله با تخریب زیستگاه‌ها و تخلفات شکار و صید در مازندران
تاکید استاندار مازندران بر مدیریت بازار منابع پروتئینی و افزایش صادرات
جزای ۱۹ میلیارد ریالی برای قاچاقچی آرد یارانه‌ای
مرخصی زندان فرصت سرقت!؛ باند سارقان کابل برق در دام پلیس
رفع موانع سامانه یکتا در محصول کیوی با تدوین راهکار‌های عملیاتی
مورد مثبتی از ابتلا به تب دنگی در مازندران گزارش نشده است
آموزش مدیریت بحران در ۷۳ مرکز جهاد کشاورزی مازندران برای مقابله با پیامد‌های ال‌نینو
احیای موفق بیمار پس از ایست قلبی در مسیر انتقال به بیمارستان
آخرین اخبار
آموزش مدیریت بحران در ۷۳ مرکز جهاد کشاورزی مازندران برای مقابله با پیامد‌های ال‌نینو
رفع موانع سامانه یکتا در محصول کیوی با تدوین راهکار‌های عملیاتی
مقابله با تخریب زیستگاه‌ها و تخلفات شکار و صید در مازندران
جزای ۱۹ میلیارد ریالی برای قاچاقچی آرد یارانه‌ای
احیای موفق بیمار پس از ایست قلبی در مسیر انتقال به بیمارستان
تاکید استاندار مازندران بر مدیریت بازار منابع پروتئینی و افزایش صادرات
مرخصی زندان فرصت سرقت!؛ باند سارقان کابل برق در دام پلیس
مورد مثبتی از ابتلا به تب دنگی در مازندران گزارش نشده است
پرداخت ۹۰ درصدی مطالبات چایکاران
نیروی دریایی ارتش ‌در برابر ‌تهدیدات ایستاده‌ است