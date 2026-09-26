باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسداله تیموری یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پیشبینی تولید بیش از ۳ میلیون تن مرکبات و کیوی در استان خبر داد و گفت: امسال باکیفیتترین نارنگی، مرکبات و کیوی تولید میشود و انتظار داریم عملکرد مطلوبی نیز در بخش صادرات داشته باشیم.
او با اشاره به وجود حدود ۱۲۰ هزار هکتار باغ مرکبات در مازندران، افزود: مرکبات محصول اصلی استان و از دغدغههای مهم کشاورزان است. خط قرمز ما در تعیین قیمت، پوشش هزینه تمامشده تولید برای کشاورز بهعلاوه سودی منطقی و معقول است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: تصمیمات مناسبی برای بازاریابی و تضمین قیمت مطلوب محصولات اتخاذ شد تا با وجود بحرانها و چالشها، زمینه رضایتمندی کشاورزان فراهم شود.
تیموری یانسری با بیان اینکه برداشت مرکبات از هفته نخست آبان پیشبینی شده است و در برداشت نارنگی هم باغداران عجلهای نکنند و به صورت تدریجی انجام بدهند، ابراز امیدواری کرد صادرات کیوی و مرکبات نیز در سال جاری با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و تیم اقتصادی استان رونق بگیرد.