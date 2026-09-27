تغییر ساعت اجتماعات شبانه و فعالیت مواکب مردمی در استان قم

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در اطلاعیه‌ای ضمن قدردانی از حماسه آفرینی مردم بصیر قم در اجتماعات شبانه اعلام کرد: این اجتماعات بعد از نماز مغرب و عشا آغاز و حداکثر تا ۲۲:۳۰ به اتمام خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان-در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم آمده است:پیرو مصوبه قرارگاه بعثت و با عنایت به زمان اذان مغرب و همچنین آغاز سال تحصیلی و لزوم حضور با نشاط و منظم دانش آموزان عزیز جهت حفظ و ارتقاء سطح علمی آینده سازان میهن اسلامی و با توجه به درخواست‌های مکرر خانواده‌های محترم جهت حضور حداکثری در عرصه این جهاد مقدّس ساعت اتمام برگزاری تجمعات ارزشمند شبانه حداکثر ساعت ۲۲:۳۰ تعیین گردیده است.

لذا از عموم امت انقلابی و ولایتمدار قم به ویژه میدان داران، موکب داران و صاحبان تریبون درخواست می‌شود جهت استمرار باشکوه تجمعات شبانه نسبت به رعایت زمان پایانی تجمعات اهتمام لازم را مبذول دارند.

برچسب ها: تجمع مردمی ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
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