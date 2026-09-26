سازمان ملل هشدار داد ادامه اختلال در زیرساخت‌های نفتی لیبی می‌تواند زمینه اقدامات شورای امنیت علیه عاملان این اختلال‌ها را فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان ملل هشدار داد ادامه اختلال در زیرساخت‌های نفتی لیبی، علاوه بر کاهش تولید و درآمد‌های دولت، می‌تواند زمینه اقدامات شورای امنیت علیه عاملان این اختلال‌ها را فراهم کند.

هیئت پشتیبانی سازمان ملل در لیبی روز شنبه اعلام کرد حمله یا اقداماتی که فعالیت زیرساخت‌های نفتی و انرژی این کشور را مختل کند، ممکن است بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۲۱۳ سال ۲۰۱۵، زمینه اعمال اقدامات تنبیهی را فراهم کند.

این هیئت گفت ادامه اختلال در خط لوله نفت شراره-زاویه موجب کاهش قابل توجه تولید نفت و درآمد‌های عمومی شده و می‌تواند تأمین سوخت، تولید برق و دیگر خدمات اساسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

این هیئت از تمامی طرف‌ها خواست از تأسیسات نفتی و انرژی حفاظت کنند و اختلافات و مطالبات اقتصادی و اجتماعی را از مسیر‌های مسالمت‌آمیز پیگیری کنند.

این هشدار پس از آن صادر شد که شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد یک گروه مسلح شیر خط لوله انتقال نفت از میدان شراره به بندر زاویه را بسته است. میدان شراره با ظرفیت تولید حدود ۳۴۰ هزار بشکه در روز، بزرگ‌ترین میدان نفتی لیبی محسوب می‌شود.

شرکت ملی نفت لیبی هشدار داده است ادامه این اختلال می‌تواند تولید و صادرات نفت را متوقف، فعالیت پالایشگاه زاویه را مختل و هزینه واردات سوخت را افزایش دهد. این اختلال‌ها در پی اعتراض اعضای گارد تأسیسات نفتی بر سر مطالبات مالی و استخدامی رخ داده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: لیبی ، شورای امنیت
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