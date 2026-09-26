باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان با قدردانی از همراهی و حمایت مردم، درباره روند سفر خود به نیویورک اظهار کرد: در مسیر سفر، توقفی در الجزایر برای سوخت‌گیری انجام شد و در این فرصت دیداری با وزیر کشور این کشور صورت گرفت که با استقبال مناسب مقام‌های الجزایری همراه بود.

رئیس‌جمهور افزود: پس از ورود به نیویورک و اطلاع از سخنان رئیس‌جمهور آمریکا، رویکرد ما در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل تحت تأثیر این اظهارات قرار گرفت و بر همین اساس، با صراحت از ایران، مسیر، باورها و اعتقادات ملت ایران دفاع کردیم.

دکتر پزشکیان با اشاره به فشردگی برنامه‌های دیپلماتیک در جریان سفر، گفت: پس از پایان اجلاس، دیدارهای متعددی با مقام‌های کشورهای مختلف انجام شد که از جمله آن‌ها می‌توان به رؤسای جمهور سوئیس و بنگلادش، نخست‌وزیران نروژ، لبنان، هلند، پاکستان، ارمنستان و قطر، رئیس شورای اروپا و دبیرکل سازمان ملل متحد اشاره کرد.

رئیس‌جمهور همچنین به انجام مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های بین‌المللی، برگزاری نشست با سردبیران رسانه‌های مهم، دیدار با اندیشکده‌ها و نخبگان آمریکایی و همچنین گفت‌وگو با جمعی از نخبگان ایرانی و ایرانیان مقیم آمریکا اشاره و اظهار کرد: دیدار با ایرانیان مقیم نیویورک، نشستی صمیمی و ارزشمند بود و ایرانیان از نقاط مختلف در آن حضور داشتند.

دکتر پزشکیان ادامه داد: در تمامی این دیدارها و گفت‌وگوها، تلاش کردیم مظلومیت جمهوری اسلامی ایران و اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را با صراحت بیان کنیم.

دکتر پزشکیان با انتقاد از رویکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، اظهار کرد: نمی‌توان از یک سو زیرساخت‌ها، مردم، دانشمندان و مراکز مختلف را هدف قرار داد و از سوی دیگر، مدعی دفاع از حقوق بشر بود. تحریم‌هایی که مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد نیز از نگاه ما اقدامی علیه ملت ایران است.

رئیس‌جمهور با اشاره به تهیه و توزیع کتابچه‌ای از آثار جنایات و خسارات تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران، تحت عنوان «کمک‌های آمریکا»، در جریان سفر نیویورک گفت: ما با قدرت از مواضع خود، از مردم ایران، از مسلمانان و از مظلومیت مردم فلسطین و کشورهایی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، دفاع کردیم.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه ایران و کشورهای منطقه نباید گرفتار اختلافاتی شوند که دیگران ایجاد می‌کنند، اظهار کرد: کشورهای اسلامی باید نگاه متفاوتی به مسائل داشته باشند و بیش از گذشته برای همکاری و همگرایی تلاش کنند.

رئیس‌جمهور افزود: همه مسلمانان برادر یکدیگرند و بر اساس تعالیم اسلام، قرآن، پیامبر اکرم(ص) و سیره ائمه(ع)، مسلمانان باید در کنار یکدیگر باشند. نباید اجازه دهیم دیگران ما را در برابر یکدیگر قرار دهند.

دکتر پزشکیان همچنین به فعالیت‌های وزیر امور خارجه در جریان این سفر اشاره کرد و گفت: آقای دکتر عراقچی بیش از 30 تا 40 دیدار با وزیران امور خارجه و مقام‌های مختلف داشته و همچنان در آمریکا در حال پیگیری و انجام گفت‌وگوهاست.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از گفت‌وگو هراسی ندارد، اظهار کرد: ما گفت‌وگو می‌کنیم تا دنیا تصور نکند که ایران از مذاکره گریزان است یا نمی‌خواهد مسائل را از مسیر گفت‌وگو دنبال کند؛ بلکه می‌خواهیم روشن کنیم که جمهوری اسلامی ایران خواهان اجرای قوانین و تعهدات بین‌المللی است.

دکتر پزشکیان افزود: اعتماد باید در چارچوب قوانین بین‌المللی و تعهدات مشخص شکل بگیرد. اگر توافقی امضا می‌شود، طرفین باید به تعهدات خود پایبند باشند. نمی‌توان از ایران انتظار داشت به تعهدات خود عمل کند، در حالی که طرف مقابل به تعهداتش پایبند نباشد.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: ما چیزی فراتر از حق خود نمی‌خواهیم؛ آنچه در چارچوب قوانین بین‌المللی و تعهدات پذیرفته‌شده قرار دارد، همان چیزی است که مطالبه می‌کنیم و قرار نیست در برابر خواسته‌های خارج از این چارچوب سر خم کنیم.

دکتر پزشکیان در ادامه با اشاره به بازتاب مقاومت و ایستادگی مردم ایران در میان کشورهای منطقه، گفت: بسیاری از کشورهای منطقه به عزت و سربلندی مردم ایران احترام می‌گذارند و از ایستادگی ملت، نیروهای امنیتی و مجموعه کشور تمجید می‌کنند.

رئیس‌جمهور با قدردانی از مردم ایران خاطرنشان کرد: از مردم عزیز کشورمان تشکر می‌کنیم و از خداوند می‌خواهیم با تلاش، همدلی، همفکری و وحدت، این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.

دکتر پزشکیان تصریح کرد: رمز پیروزی ما وحدت و انسجام ماست. اگر قرار باشد در برابر فشارها و توطئه‌ها ایستادگی کنیم، باید وحدت خود را حفظ کنیم.

رئیس‌جمهور افزود: تلاش‌هایی برای تشدید اختلافات داخلی وجود دارد و حتی در جریان دیدارها و گفت‌وگوها، برخی به دنبال یافتن نشانه‌هایی از اختلاف میان ارکان مختلف کشور بودند؛ در حالی که اگر اختلاف و شکاف وجود داشت، چنین انسجام و وحدتی شکل نمی‌گرفت.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: نتیجه این مسیر، وحدت و انسجام ملت ایران است و امیدواریم خداوند کمک کند این مسیر با قدرت ادامه پیدا کند. دولت و همه اعضای آن با تمام توان در خدمت مردم و برای سربلندی ایران تلاش خواهند کرد و برای مشکلات کشور راه‌حل پیدا خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره بازتاب گسترده سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل نیز اظهار کرد: آنچه در نیویورک اتفاق افتاد، لطف خدا بود و ما خود را صاحب این توفیق نمی‌دانیم. خداوند آنچه را در دل ما بود بر زبانمان جاری کرد و ما نیز بدون واهمه، باورها و اعتقادات خود را بیان کردیم.

دکتر پزشکیان افزود: اگر رئیس‌جمهور آمریکا آن سخنان را مطرح نمی‌کرد، شاید ما نیز به همان شکل پاسخ نمی‌دادیم؛ اما آن اظهارات ما را به واکنش واداشت.

رئیس‌جمهور ادامه داد: کسانی که مردم، کودکان، بیماران، زنان، سالمندان، دانشمندان و زیرساخت‌ها را هدف قرار می‌دهند، نمی‌توانند دیگران را به تروریسم و ایجاد ناامنی متهم کنند.

دکتر پزشکیان خاطرنشان کرد: برای انسان قابل پذیرش نیست که کسانی چنین اقداماتی انجام دهند و در عین حال دیگران را به همان رفتارها متهم کنند. ما وظیفه خود می‌دانیم که در چنین شرایطی با صراحت از حقوق ملت ایران و مواضع کشور دفاع کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت