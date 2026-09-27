باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به سازوکار تعیین اقلام وارداتی از طریق مبادلات مرزی اظهار کرد: در قانون ساماندهی مبادلات مرزی، کارگروهی متشکل از وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت پیشبینی شده است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۸ هیات وزیران ابلاغیهای صادر کرد که بر اساس آن، میزان و اقلام ورود کالا برای بازارچههای مرزی، کارکنان مرزی، مرزنشینان و شرکتهای تعاونی در اختیار این کارگروه قرار گرفت تا پس از بررسی و تصویب، موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: در حال حاضر واردات اقلام لوازم خانگی با هر نوع برند به روش کولهبری و ملوانی آزاد است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تصمیمگیری درباره اصل این موضوع دخالتی نداشته است.
زارعی تصریح کرد: کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی تصویب کرده است که مرزنشینان امکان واردات این کالاها را داشته باشند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز صورتجلسه مربوط به این مصوبه را ابلاغ کرده است.
وی در ادامه با اشاره به احکام قانون برنامه هفتم گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، هرگونه ممنوعیت واردات باید در قالب اعلام تعرفههای مربوطه اعمال شود.