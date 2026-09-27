وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تنها مدت کوتاهی تا نهایی شدن دستورالعمل اجرایی دولت در خصوص سامادهی سهام عدالت باقی مانده است، تصریح کرد که در طرح دولت، تلاش شده تا سهم همه ذینفعان، محفوظ داشته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنی‌زاده در جلسه هم اندیشی با صاحب نظران اقتصادی در خصوص سهام عدالت اظهار داشت: ما از مدت ها قبل در شورای‌عالی بورس یک دستورالعمل اجرایی برای تعیین تکلیف نهایی سهام عدالت صاحبان سهام اعم از "شرکت های سرمایه‌پذیر" و "شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی" تهیه کرده بودیم اما از آنجا که تعداد ذینفعان این موضوع، بسیار گسترده است، از همان موقع تا همین امروز، درگیر تعامل با ذینفعان هستیم تا بتوانیم به وفاقی برای یک دستورالعمل اجرایی نهایی برسیم.

وزیر اقتصاد افزود: در دستورالعمل تدوین شده توسط دولت، تلاش بر این شده است تا حقوق تمام ذینفعان اعم از سهامداران مستقیم و غیر مستقیم حفظ شود.

مدنی‌زاده گفت: موضوع دستورالعمل نهایی ساماندهی سهام عدالت، ظرف هفته های آتی در دولت به اتمام می رسد اما خواسته مجلس شورای اسلامی این است که طرح جامعی از سوی نمایندگان برای ساماندهی این موضوع تهیه شود.

وی بیان داشت: در این خصوص در حال تعامل و رایزنی با مجلس شورای اسلامی هستیم تا هر چه سریع تر، موضوع به سرانجام برسد.

برچسب ها: اقتصاد ، سهام عدالت
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