کاظم دستگردی درباره آخرین وضعیت تیم ملی، شرایط لیگ و حواشی اخیر این رشته توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم دستگردی، دبیر انجمن والیبال نشسته درباره شرایط تیم ملی در آستانه بازی‌های پاراآسیایی ناگویا گفت: امسال سال حساسی برای والیبال نشسته است. بچه‌ها با تمام توان تلاش کردند و بدون بازی تدارکاتی در چین به مدال طلا و قهرمانی جهان رسیدند. حالا با فاصله حدود سه ماه باید خودشان را برای ناگویا آماده کنند. تمرینات منظم در حال برگزاری است و امیدواریم با برطرف شدن نقاط ضعف و با همدلی و اتحاد، مدال طلای پاراآسیایی را به دست بیاوریم.

او درباره انتظار کسب مدال طلا از تیم ایران نیز اظهار داشت: وضعیت تیم در مجموع بد نیست. بازیکنان، مربیان و کادر فنی تمام تلاش خود را می‌کنند و فدراسیون نیز حمایت‌های لازم را دارد. از تیم ایران همیشه انتظار کسب مدال، به‌خصوص طلا، وجود داشته و خود بازیکنان هم با همین انگیزه به مسابقات می‌روند.

دبیر انجمن والیبال نشسته درباره برگزاری لیگ هم گفت:امسال لیگ پویاتری خواهیم داشت. لیگ‌های برتر، دسته اول و دسته دوم آقایان برنامه‌ریزی شده و هفته آینده جلسه مسئولان فنی تیم‌ها برگزار می‌شود. پس از آن لیگ دسته اول و دوم آغاز خواهد شد و بعد از بازگشت تیم ملی از ناگویا، لیگ برتر آقایان و بانوان نیز برگزار می‌شود. امیدواریم صداوسیما هم مسابقات لیگ برتر را پوشش دهد.

او درباره خبر جدایی یکی از ملی‌پوشان خاطرنشان کرد: این موضوع مطرح شده و امیدوارم با درایت کادر فنی و مسئولان حل شود. در حال حاضر روحیه تیم خوب است و همه باید کمک کنیم تا تیم ملی با آرامش راهی ناگویا شود.»

دستگردی در پایان با انتقاد از برگزار نشدن مراسم تقدیر از قهرمانان جهان گفت: بعد از مسابقات جهانی قرار بود از بازیکنان و کادر فنی در فضا‌های مختلف تقدیر شود، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. در هر جای دنیا تقدیر از قهرمانان کمترین کاری است که برای ورزشکاران و کادر فنی انجام می‌شود. امیدوارم با توجه به قول‌هایی که داده شده، حداقل پیش از اعزام تیم به ناگویا این اتفاق رخ دهد.

برچسب ها: والیبال نشسته ، بازی‌های پاراآسیایی
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