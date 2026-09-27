نمایندگان کوراش کشورمان امروز با یک پیروزی و یک شکست مسابقات را آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای کوراش بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی، ناگویا، از صبح امروز (یکشنبه) با برگزاری رقابتهای اوزان ۵۷- کیلوگرم بانوان و ۹۰+ کیلوگرم آقایان در سالن هنرهای رزمی مجموعه ورزشی آیچی آغاز شد.
در رقابتهای وزن ۵۷- کیلوگرم بانوان که با حضور ۲۱ ورزشکار برگزار میشود، طاهره آذرپیوند و پردیس عیدیوندی نمایندگان کشورمان هستند.
طاهره آذرپیوند پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف بهارتی از هند رفت و با نتیجه ۳ بر صفر از سد حریف خود عبور کرد و به مرحله یکچهارم نهایی راه یافت.
نماینده کشورمان از دقایقی دیگر در مرحله یکچهارم نهایی به مصاف حریفی از چین تایپه خواهد رفت.
همچنین پردیس عیدیوندی نیز پس از استراحت در دور نخست در مقابل چارمئا کولینو ازفیلیپین قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب حریف خود شد و از دور مسابقات کنار رفت.
هدایت ملیپوشان کشورمان را بتول پاکرو برعهده دارد.